Nachlazená Kvitová trénovala. Dnes bych ještě nenastoupila, řekla

Celou středu proležela v posteli. Spala, koukala na seriály, pustila si i oblíbené filmy. Zvýšená teplota Petře Kvitové nedovolila přijít ani na jinak povinnou úvodní tiskovou konferenci.

Ve čtvrtek už ale na zeleném kurtu v O2 areně trénovala. Úterní pokus, kdy její úvodní trénink trval pouhých 15 minut, časově zdvojnásobila.

„Stačilo mi to. Věřím, že jsme tenis nezapomněla. Zkusila jsem si povrch, míčky. Jsem ráda, že jsem vylezla z postele a zacvičila si,“ vyprávěla česká týmová jednička, která měla po tréninku napilno - po předchozí absenci si plnila i řadu povinností, zejména těch novinářských. Kromě českých reportérů odpovídala i zahraničním.

O čem ještě Petra Kvitová po čtvrtečním tréninku mluvila?

O aktuálním zdravotním stavu. „Upřímně, dnes bych ostrý zápas hrát nešla. Ani o sobotě nejsem stoprocentně přesvědčená, všechno se rozlouskne v pátek těsně před losem.“

O kurtu v O2 areně. „Je stejný jako v únoru (Češky porazily ve čtvrtfinále Švýcarky 3:1). Jsem ráda, že nám ho připravili tak, jak jsme chtěli. Takhle ho mám ráda, míčky lítají hezky.“

O trávení volného času. „Snažím se hlavně spát. Koukám na Ordinaci v růžové zahradě (Kvitová si v oblíbeném seriálu v minulém roce dokonce zahrála) a pustím si i nějaký film.“

O svých zdravotních problémech ve Fed Cupu. „Naštěstí už mám nějaké roky a zkušenosti, takže z aktuální situace nejsem špatná. Někdy si ale říkám, že je to hodně zvláštní, až prokletý. Tělo po náročné sezoně prostě vypne. Bohužel jsem tenhle případ, s tím asi nic neudělám.“

O průběhu čtvrtečního tréninku. „Bylo by zbytečné hrát ho celý a třeba se zranit. Je strašně těžké najít balanc, abych se zapotila, ale zároveň nezahltila. Doufám, že jsem to odhadla dobře.“

O síle českého týmu. „Už v minulosti jsme se přesvědčily, že to nestojí na jedné hráčce. To je to nejlepší zjištění. Máme štěstí, že to tak je. Holky (Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková) jsou samozřejmě vynikající.“