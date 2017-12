Debut proti šampionkám. Byl to kolotoč, ulevila si brankářka Kudláčková

„Byl to obrovský kolotoč,“ vyprávěla po čtvrtečním duelu 23letá brankářka pražské Slavie.

V brance jste nahradila už v průběhu dvanácté minuty Lucii Satrapovou. Byla jste na to připravená?

Trenér (Jan) Bašný říkal, že tu nejsem na výletě a když bude potřeba zavřít bránu, tak jsem tu kvůli tomu. Ale takhle brzo jsem s tím tedy nepočítala.

O průběh zápasu se jednoznačně staraly norské šampionky. Kde byly na hřišti největší rozdíly mezi oběma týmy?

Norky jsou jinde a každý to dnes viděl. Střela může vyletět odkudkoli a odkohokoli. Navíc je to pořád obrovská rána - všechno to léta přes 80 kilometrů v hodině. Bohužel jsme dostaly větší nářez, než jsme doufaly.

Vás ale mohou těšit alespoň dílčí úspěchy. Poprvé jste se dostala na palubku na mistrovství světa, vychytala jste i tři brejky.

Je pravda, že pár záblesků tam bylo. Ale pro sebevědomí to nic neznamená, protože těch branek bylo strašně moc a jestli se chytly nějaké dvě tři loženky nic nemění. Celý zápas byla pro mě obrovská škola.

S Interligou se takový zápas porovnává těžko, že?

To se vůbec nedává srovnat. Možná tak evropský pohár se tomu přiblíží, ale jinak ta první norská lajna je úplně někde jinde.

Nyní je čas rychle zapomenout na debakl a přemýšlet o dalších zápasech. Čekají vás minimálně dvě - v pátek o lepší nasazení v play-off a poté osmifinále mistrovství světa.

Zítra to bude úplně jiný zápas a o lepší umístění se chceme určitě poprat. Je skvělé, že už máme jistý postup s předstihem. Jen nechci, aby to vypadalo, že nám to zařídily ve čtvrtek Maďarky. Uhrály jsme si to samy, Polky jsme taky porazily.