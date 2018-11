Za 100 dnů to přijde. Vakoč má smlouvu a ví, kdy se vrátí do závodů

V lednu jej při soustředění v Africe zezadu srazil nákladní automobil. Měl šest zlomených obratlů, bojoval o život. Po třech operacích však už v březnu ujišťoval: „Já se vrátím.“

Vedoucí představitelů týmu Quick-Step mu celý rok slibovali, že s prodloužením jeho smlouvy počítají. Ovšem na podzim si kromě dobrozdání od lékařů vyžádali navrch i zátěžové testy. Chtěli se ujistit, že je skutečně schopen comebacku.

V říjnu je v belgickém centru stáje podstoupil. A výsledek předčil Vakočovo očekávání.

Český cyklista Petr Vakoč hrdě ukazuje své kolo.

„Věděl jsem už předtím, že jsem na tom relativně dobře, ale nenapadlo mě, že se hned dostanu na stejná čísla, na jakých jsem byl loni v prosinci,“ vypráví. „Z toho jsem byl nadšený. Co se týče vytrvalostních parametrů, jsem na tom výborně.“

VIDEO: Petr Vakoč a jeho rok 2018 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pak už vzaly události rychlý spád. Stáj mu dala k podpisu roční prodloužení kontraktu a hned začal plánovat první závody. Nejraději by startoval hned na lednovém Tour Down Under v Austrálii, prvním závodě World Tour.

Po konzultaci s trenérem Poelgrimem se nicméně rozhodli, že až tak moc pospíchat nebudou. Vybrali k návratu etapové klání Tour de Provence (součást Europe Tour, kategorie 2.1), které se pojede 14. - 17. února. S tímto plánem souhlasili i sportovní ředitelé Quick-Stepu.

Pokud tedy vše klapne, přesně za 100 dnů se Petr Vakoč znovu objeví v profipelotonu.

Co bude dál, se rozhodnou až po etapách v Provence - podle toho, jak bude tělo v plném závodním zatížení reagovat.

„Rád bych zvládl jednu Grand Tour. Pokud mi to výkonnost a zdraví dovolí, budu k tomu vše směřovat. Chtěl bych jet také Brabantský šíp a Strade Bianche. Ale nevím, jestli je to reálné. Mým cílem je naskočit do sezóny v plné síle a bojovat zase o vítězství. Pokud uvidím, že na to nemám, budu řešit, jak změnit plány. Třeba mi nakonec bude stačit jen to, že se znovu stanu platným členem týmu. Ale teď mám pouze plán A.“