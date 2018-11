Dřina cyklisty Vakoče. Návrat mezi elitu popisuje fanouškům na blogu

Cyklistika

dnes 13:58

Každý týden přidá úhlednou informační grafiku. V ní nechybí ani celá řada cifer z náročných tréninků nebo počet porcí k obědu. Cyklista Petr Vakoč dává fanouškům nahlédnout do každodenní rutiny profesionálního sportovce. Na svém blogu popisuje cestu, která by měla vyvrcholit v únoru: to se 26letý závodník po vážném úrazu touží postavit znovu na start.

Ještě jako teenager prodával na internetu společně s bratrem Michaelem anglické knihy. Českým čtenářům se sourozenci Vakočovi snažili přinášet tituly, které tu nevycházely. ROZHOVOR Na kostkách zatím nepojedu, aby se mi nevyklepaly šrouby, povídá Vakoč „Je to stále moje obrovské hobby,“ vyprávěl Vakoč v roce 2016 při vyhlášení Krále cyklistiky. Tehdy si na pódium přišel pro cenu nejlepšího silničáře roku. A záliba ve čtení sportovních autobiografií ho rozhodně neopustila. „Doporučuju třeba tu George Hincapieho,“ svěřil se. Podobným životopisům se teď Petr Vakoč minimálně přibližuje. Po vážném úrazu, kdy ho v lednu při soustředění srazil kamion, se připravuje na návrat mezi profesionály. Trnitou cestu, která má vyvrcholit 14. února na etapovém závodě Kolem Provence, popisuje na vlastním blogu s názvem 100 dnů Petra Vakoče. „Srazil mě náklaďák. Málem jsem nepřežil. Nyní, o tři čtvrtě roku později, třech operacích, měsících rehabilitace a postupném navyšování tréninkových dávek to vypadá, že se mohu vrátit. Vrátit se zpět nejen do života, ale i k závodění,“ píše v úvodním článku. Příspěvky vychází vždy v anglickém i českém jazyce.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii V pěti článcích, které dosud na portále vyšly, Vakoč přibližuje dřinu na soustředění v Andoře i psychická rozpoložení po náročných tréninkových dávkách. „Trénoval jsem i s Michaelem Woodsem, jenž letos vyhrál etapu na Vueltě a z mistrovství světa v Innsbrucku přivezl bronz,“ svěřuje se Vakoč. „Jezdím s ním moc rád, vždycky je pozitivně naladěný, máme si co říct a nikdy se mi nestalo, že bych s ním objel kratší trénink, než bylo v plánu.“ Přesto Vakoče zaskočilo, jak brzy si jeho tělo odvyklo na zátěž profesionálního cyklisty. Vytratila se chuť k jídlu, následovaly tři dny půstu, pak přejídání. „Kilo nebo dvě navíc přes zimu přijdou vhod. Jen si člověk musí dát pozor, aby to nebylo více,“ popisuje. A teď ta mentální stránka. „Důležitý je hlavně spánek. Kafe si tedy dám jen dopoledne, po deváté nepoužívám elektroniku, důležitá je správná teplota v pokoji, lehká večeře. Poslední minuty před spánkem pak uklidním mysl krátkou meditací. Nebo krátkou četbou,“ píše. To všechno Vakočovi pomáhá k návratu do Vlčí smečky, jak si tým Quick-Step přezdívá.