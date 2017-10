Týmy na Grand Tour budou menší. To je má výhoda, věří univerzál Vakoč

O prodloužení vaší smlouvy v Quick-Stepu se v zákulisí hovořilo už od srpna, přesto žádná oficiální informace dlouho neexistovala. Jak to tedy bylo?

Už před rokem jsme se s Patrickem Leféverem (manažerem a majitelem týmu) domluvili, že bych chtěl v Quick-Stepu zůstat. Jenže nebylo jisté, jestli tým bude pokračovat dál. Tudíž naše dohoda byla taková, že pokud bude zajištěna finanční budoucnost týmu i na rok 2018, tak v něm zůstanu. Ale až do skončení letošní Tour jsem si nemohl být jistý.

Už loni jste měl tedy podepsaný v Quick-Stepu kontrakt na sezonu 2018?Ano, kontrakt s podmínkou, že se rozhodne letos v červenci. Byl koncipovaný v tom stylu, že tým měl až do července možnost říci nám, že nemá sponzory a nebude pokračovat - a pokud by nám to oznámili, můj kontrakt by v tu chvíli přestal existovat.

Což se nestalo.

Už před začátkem Tour mi Patrick Lefévere říkal, že to s námi vypadá dobře, ale že ještě nic není finalizované. I když během Tour všichni předpokládali, že po výsledcích, které náš tým letos měl, se sponzor najde a pokračovat budeme, tak tam trocha nejistoty zůstávala.

A kdy zmizela?

Po skončení Tour. Tým se potom rozhodl, že jména těch, kteří podepsali už dřív, ani nebude sám zveřejňovat, protože se nejednalo o nové kontrakty. Nakonec jsem se dohodli, že svolám v Praze tiskovou konferenci a na ní to oznámím.

Dokud jste neměl jistotu, že Quick-Step bude existovat dál, poohlížel jste se i jinde?

Ne. Já věřil, že pokračovat budeme. Tak jsem to měl nastavené. Zároveň jsem věděl, že pokud by tým přece jen skončil, pořád ještě budu mít v červenci a srpnu dost času shánět si smlouvu jinde.

Sezonu 2016 jste měl skvělou. Od té letošní jste asi očekával víc, že?Nevyšla výsledkově podle mých představ. Přitom výkonnostně jsem na tom byl zhruba stejně jako v předchozím roce. Občas mi k nějakému dobrému výsledku chyběl jen kousek. Také jsem musel řešit více zdravotních problémů. Před důležitými závody jsem byl nachlazený, nemocný. Ani před mistrovstvím světa to nebylo ono. Ale posbíral jsem letos hodně zkušeností. Třeba i na Binck Bank Tour, bývalém Eneku, které se jede po kostkách.

Jakého výsledku si tedy ze sezony 2017 ceníte nejvíc?

Druhého místa na Brabantském šípu. Chtěl jsem tam obhájit vítězství, vytvářel jsem si tím na sebe trochu i tlak. Průběh závodu tomu sice neodpovídal, ale nakonec jsem o to vítězství opravdu bojoval, jen Sony Colbrelli byl ve finiši rychlejší. Brabantský šíp byl můj vrchol, dokázal jsem se na něj připravit a dokázal jsem tam i uspět. Určitě si vážím ale i desátého místa na Binck Bank Tour, kterým jsem zopakoval své nejlepší umístění v etapovém závodě World Tour.

Sezona sice ještě zcela neskončila, pro vás však už ano, že?

Teď se ještě jede Turecko a pak závody v Číně, ale tam já už nepojedu. Naopak už jsem se dokonce vrátil i z prvního týmového mítinku k sezoně 2018. Potkal jsem se na něm se čtyřmi novými kluky, všem je kolem dvaceti let.

Zásadní změnou pro příští sezonu je pravidlo, podle kterého budou na podnicích Grand Tour týmy pouze osmičlenné a na dalších závodech World Tour jen sedmičlenné. Co tomu říkáte?

Bude celkově složitější se na jednotlivé závody nominovat, ale pro mě osobně by to mohla být to výhoda. Už závod Kolem Polska se jel letos v sedmi lidech a mně to vyhovovalo. Takže se na tu změnu těším.

Proč?

Jsem univerzální, mohu zastat v týmu víc rolí. Dokážu jet na rovině i v kopcích, umím odvádět práci ve zvlněné etapě, pokud bude sprint do kopce, mohu bojovat o vítězství. Tahle moje univerzálnost se bude stávat spíš výhodou. Když týmy byly větší, tak vzali na Tour spíš vyloženě spurtera, vrchaře, rozjížděče. My, kteří jsme univerzálnější, budeme mít výhodu teď.

Vedení Quick-Stepu vás v té univerzálnosti povzbuzuje?

Někteří starší kluci přijdou a mají už danou roli. A mladí kluci naopak dostávají možnost zkoušet si různé věci. To je vidět třeba na Alaphilippovi, ze kterého možná ještě nakonec bude jezdec na celkové pořadí na Grand Tour. Je univerzální a tým ho netlačí do nějaké škatulky. Nenařizují mu: Musíš shodit dvě kila, abys jel v kopcích. To ne.

Z Quick-Stepu odcházejí Trentin, Kittel i další. Stáváte se najednou už i vy starým mazákem?

Je pravda, že když jsem přišel do týmu, tak mi říkali: Jsi mladý, ale než se naděješ, už to platit nebude. Příští rok se mi klidně může stát, že na některém závodě budu v naší sestavě nejstarší. Už letos v Polsku jsem byl druhý nejstarší hned po Terpstrovi. Věkem a zkušenostmi teď patřím v celém týmu někam do středu. Určitě se nebudu vymlouvat, že jsem mladý.

Jak jste se změnil za ty čtyři roky v Quick-Stepu?

Šel jsem sem jako kluk, který vyhrál pár závodů v kategorii do 23 let. Ale znáte, jak to je, jakmile člověk přestoupí z téhle kategorie do profi, všechny výsledky se mažou a začínáte od nuly. Často se stává, že i lepší kluci z třiadvacítky se nedokážou prosadit mezi profíkama. První sezonu v Quick-Stepu jsem začal po mononukleóze, takže byl otazník, jak se prosadím. Jenže já byl odhodlaný hned od začátku urvat nějaké výsledky a být považovaný za kluka s ambicemi stát se lídrem, ne domestikem. Což se mi podařilo.

Nyní jste vyhlásil další velký cíl: zaměřit se na klasiky po kostkách a prosadit se v nich. Proč jste se tak rozhodl?

Už v kategorii do 23 let jsem si je vyzkoušel, před šesti lety jsem jel Flandry i Roubaix do 23 let a líbilo se mi to. Je to typ zátěže, který mi sedí úplně nejvíc, krátké a intenzivní úseky. Už jsem si na některých závodech vyzkoušel, že na nich dokážu sekundovat nejlepším, ať už na Strade Bianche, nebo pak na Eneku nebo v září v Kanadě, kde byli závodníci jako Sagan, Stuyven, Van Avermaet, Boom, Nassen a další. Věřím, že jsem typem na tyto závody. Třeba na nich budu mít větší šanci uspět tam než na Lutych-Bastogne-Lutych a v ardenských klasikách.

Na kostkách je při klasikách klíčová důkladná znalost terénu. Vy jste si nyní v závěru sezony některé jejich pasáže projížděl s týmovým kolegou Gaviriou, ale tím to zdaleka nekončí, že?

Určitě ne. Budu muset strávit nějaký čas v Belgii, zkoušet si to. Nestačí jednou dvakrát každý úsek projet. Člověk je musí opravdu musí znát. Jeden den s námi teď jel i Iljo Keisse, který patří na kostkách k nejzkušenějším. Byl ideálním průvodcem.

Kvůli budoucím startům na kostkových klasikách jste si minulý víkend zkusil i cyklokros v Jabkenicích?

Když jsem si je projížděl a byl celý od bahna, napadlo mě, že bych si ho mohl vyzkoušet.

Počítáte tedy i s dalšími cyklokrosovými starty?

Uvažuju o tom. Teď mám v plánu odpočinout si, i když mě hodně lidí lákalo, abych si o víkendu zase zazávodil. Potřebuji si orazit. Ale v listopadu nebo v prosinci bych mohl jeden nebo dva další cyklokrosy objet.

V Quick-Stepu je velký přetlak lídrů pro závody na kostkách. I po ukončení kariéry Toma Boonena jsou tu stále Štybar, Terpstra, Gilbert, v příští sezoně se na kostky chystá i Gaviria. Věříte, že se přesto můžete prosadit?

A také Senechal, který se k nám vrací, je výborný klasikář. Ve finále jsou ale tyhle závody hodně náročné a často se vyvinou jinak, než bylo plánované. Můžete mít defekt, můžete někde spadnout. Na Roubaix určili lídrem Boonena, ale nakonec to byl Štyby, kdo byl kousek od vítězství. U nás v týmu je to postavené tak, že když na to člověk má, tu šanci dostane.

Je možné, že ta sestava bude během závodů po kostkách i dost obměňovat?

Ano. Budeme mít třeba desetičlenný klasikářský kostkový tým a lidi z něj se na závodech tak nějak prostřídají.

Jak na vaše rozhodnutí reagoval Zdeněk Štybar?

Štyby mi od začátku říkal, že jsem závodníkem spíš na kostky. Bude to určitě těžké, nemám na nich tolik zkušeností, co se týká pozice, protože na kostkách v jednu chvíli můžete být vepředu, pak projedete zatáčku a všechno se přesype. Ale na druhou stranu mi mohou poradit lidi z týmu, kteří jsou v tomhle nejlepší. Byla by škoda toho nevyužít. Sice mě mrzí, že jsem se na kostky nedostal v době, kdy ještě závodil Tom Boonen, ale máme pořád Štybyho, Terpstru, Gilberta. Je tam plno kluků, od kterých se dá učit.

Dvakrát po sobě jste sezonu zahajoval už v lednu v Austrálii. V příštím roce by to mělo být jinak. Proč?

Tentokrát do Austrálie nepojedu. Chtěl bych strávit více času obecnou přípravou a tréninkem. Začnu pak závodit na přelomu ledna a února v Evropě.

NA TOUR. Petr Vakoč se vyjíždí po horské časovce na Tour 2016.

A po startech na Giru 2015 a Tour 2016 se budete chtít vrátit i na scénu podniků Grand Tour.

Ano. Rád bych jel Giro nebo Tour. Letos jsem Grand Tour vynechal. Nevešel jsem se do nominace pro Tour a na Vueltu jsem nechtěl, ta mě nelákala. Ať už profilem trati nebo tím, že bych přišel o jednorázové závody, které v tu dobu byly pro mě lákavější. Proto se chci zaměřit na Giro nebo na Tour.

Jak podstatné pro vás je absolvovat aspoň jednu Grand Tour ročně?

Domnívám se, že není až tak zásadní mít je v nohách. Jednou za čas nevadí, když v některé sezoně nejedete žádnou. Ale příští rok jednu jet chci. Bude záležet na plánech týmu, ale rád bych absolvoval Grand Tour i s určitými ambicemi. Víc prostoru bych asi mohl dostat na Giru.

Bylo by po kostkových klasikách dost času na přípravu na Giro?

Myslím, že jo. Letos to tak měl v plánu Gilbert, jen kvůli pádu na Amstelu potom Giro vynechal. Ale šlo by to. Mohl bych jet třeba Flandry, Brabantský šíp a Amstel - a pak mít pořád do Gira tři týdny času. Můžete odjet na dva týdny do výšky a týden před Girem se vrátit.