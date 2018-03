Svobodovy hořké vtípky: Překážky jsou excelentní v překážení, láteřil

Ve 33letech přicestoval teprve na třetí mistrovství světa v hale. V evropské konkurenci už se pyšní titulem mistra Evropy a dvěma bronzy. Ten poslední získal loni v Bělehradu. Světovým maximem je čtvrté místo z Dauhá 2010.

A nic se na tom nezmění ani po birminghamském šampionátu. Svoboda doběhl v čase 7,64 sekundy ve třetím semifinále čtvrtý, což na postup mezi osm nejrychlejších nestačilo.

Výrazně jste zaostal na startu. Co se tam stalo?

Nechal jsem se vycukat Francouzem Lagardem. Zhoupl se v blocích, lehce se cukl a já pokazil první překážku.

A poté už jen marně dotahoval ztrátu.

Ztratil jsem rytmus. Šlápl jsme tam dokonce i do vedlejší dráhy, takže bych se nedivil, kdyby mě třeba diskvalifikovali. Je to škoda, cítil jsem se mnohem lépe než v rozběhu.

V cíli jste pak horlivě gestikuloval na rozhodčí. Proč?

No myslel jsem si, že právě Lagarde ulil. Jenže on se pravděpodobně jen zhoupl v bloku, nohy mu tam zůstaly. Z mého běhu se poté vytratila lehkost a dynamika, hnal jsem to silou a šlo to celé do kopru. Překážky jsou totiž excelentní v překážení (smích).

Jedenácté místo na třetím světovém šampionátu v hale. Jste spokojený?

Ostudu jsem tu určitě neudělal. Výsledek není špatný, pro mě je ale důležité, že jsem zdravý a že mi vyšla příprava.

To je i dobré znamení před letní sezonou a vrcholem na mistrovství Evropy v Berlíně, že?

Kdybych se takhle dokázal připravit i na léto, konečně bych se chtěl pokusit vylepšit ten trapný český rekord.