Čeští házenkáři chtějí na Euru posílit hru na pivotu, doplní je Šlachta

Pětadvacetiletý hráč maďarského celku Dabas se před turnajem nevešel do konečné šestnáctičlenné nominace, ale nyní by si mohl zahrát nadcházející duely s Makedonií a Slovinskem.

„Chceme trochu posílit hru na pivotu. Nebylo to vepředu úplně takové, jak bychom si představovali. Teď dostane Petr příležitost. To neznamená, že Štěpán Zeman s Leošem Petrovským hrát nebudou. Oba dva brání výborně, určitě je chceme využít, ale vzali jsme do toho Petra s tím, že chceme posílit,“ řekl pro svazový web kouč Filip.

Na soupisce je nyní sedmnáct hráčů, do jednotlivých zápasů jich může zasáhnout šestnáct.

„Jeden hráč z toho vypadne, ale neznamená to, že turnaj pro něj končí. Ještě tam můžeme udělat jednu změnu. Může to být tedy každý zápas jinak. Jestli se třemi pivoty a vypadne z toho někdo jiný, nebo se dvěma. Je to otevřené, zatím to sami opravdu nevíme,“ dodal Filip.

Šlachta s Janem Sobolem vypadli z nominace těsně před šampionátem. „Jsem rád, že tady můžu být alespoň na závěrečnou fázi. Samozřejmě jsem doufal, že tady budu po celou dobu, ale jsem rád alespoň za to. A doufám, že týmu pomůžu,“ řekl Šlachta.

K týmu se v Chorvatsku připojil v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne už trénoval. „Myslím, že zas takový problém to není. Trochu jsem se musel rozkoukat, zjistit, jaký je plán, ale vypadl jsem z toho vlastně jen na týden,“ doplnil Šlachta.

Český tým po výhrách nad Dánskem a Maďarskem nečekaně postoupil ze základní skupiny do čtvrtfinálové fáze. V úvodním duelu šestičlenné skupiny prohrál s Německem a v nadstavbové části ho čekají ještě dva zápasy - v úterý s Makedonií a ve středu se Slovinskem.

Do semifinále projdou první dva celky ze skupiny, Češi jsou zatím pátí.