85 kilometrů v úniku? Delší časovka, potrénoval jsem na Tour, říká Sagan

Chtěl se předvést. Energie z něj sršela.

Od úvodních kilometrů Sagan zkoušel útočit, brzy se vydal do prvního ze svých dvou úniků.

„Ten titul bude chtít,“ přemítal v tu chvíli Petr Vakoč, který sám v západočeské metropoli napsal silný příběh.

Trojnásobný mistr světa byl skutečně při chutí. Poté co se nechal dojet, s lehkostí likvidoval nástupy ostatních. A nakonec ujel všem.

„Nevím, proč jsem to udělal. Takové věci se nedají naplánovat, vůbec jsem nečekal, že by to takhle vyšlo,“ říkal na tiskové konferenci, krátce poté co na pódiu zapózoval se skleněnou trofejí.



Byl to pro něj dobře známý pocit. Slovenský titul získal už pošesté.

Až daleko za ním probíhala bitva, která určila českého šampiona.

Netýkala se ho. A Sagan se netýkal přetahované mezi stáji Elkov Author a Zdeňkem Štybarem. I díky tomu mohl předvést 85 kilometrů dlouhý únik, kterým trumfl i parádní sólo Chrise Frooma na Giru.

Kdy jste se rozhodl, že všem ujedete?

Bylo pár nástupů v balíku, pak se to zase zastavilo, tak jsem si řekl, že pojedu dopředu sám, že to bude lepší i pro mě. Když jsem potom byl zase v balíku, tak se zase pořád nastupovalo, zastavovalo, tak jsem se do toho pustil znovu sám. Mně nevyhovuje, když se v závodě střídá nástup za nástupem. Peloton zrychluje, zpomaluje, zase zrychluje. To nesnáším.



Sagan přišel o parťáka Tým Bora ovládl slovenské mistrovství, zároveň ale ztratil jednoho jezdce. Michael Kolář, čerstvý držitel bronzu, ukončil kariéru. „Cítil jsem, že se nikam neposouvám.“ Peter Sagan mu poděkoval za roky společné závodění, vzpomenul i Kolářovu pomoc při zisku svých třech světových titulů.

Jak vám vyhovovala trať?

Včera se mě ptali, komu by mohla vyhovovat a já říkal: Tomu, kdo vyhraje. Byl to dobrý, rychlý okruh s čerstvě položeným asfaltem. Líbil se mi profil, bylo tam pár kopců. Beru to jako dobrý trénink před Tour. Jsem spokojený.

Nebyla tak dlouhá samota v čele závodu ubíjející?

Ne, bylo to v pohodě. Když se závodí na okruhu, člověku to ubíhá přece jen rychleji. Dobře vím, co mě čeká, zatímco při etapě bych jel do neznáma. Byla to taková delší časovka.

Co pro vás znamená být opět slovenským šampionem?

Kdybych jel o titul za Česko, bylo by to mnohem těžší, musel bych to pojmout jinak, ale tím že jsem Slovák, tak mi to vyhovovalo takhle.

Byl to pro mě pořádný šok Juraj Sagan o bratrově úniku Takové představení od něj nečekal nikdo. Ani vlastní bratr Juraj, obhájce slovenského titulu a nakonec čerstvý vicemistr. „Nic mi o tom ráno neřekl. Byl to pro mě pořádný šok, když jsem viděl, že jede takhle sám. Nakonec měl dobrý trénink před Tour,“ pobaveně líčil starší ze Saganů. Překvapený byl také třetí Slovák v cíli plzeňského závodu Michael Kolář. „Ani nevím, co k tomu mám říct. Sami jste to viděli. Proto je mistr světa.“

Jak titul oslavíte? Dáte si malé plzeňské?

Klidně si dám i velké.

Čekají vás poslední dny před Tour, jaké budou?

Letím do Monaka na jeden den, pak mě čeká sedm dnů dlouhé vysokohorské soustředění. Potom se letecky přesunu na start Tour de France. Tam už toho moc nenatrénuji. Budou to jen prezentace, rozhovory, mediální a sponzorské povinnosti, různá focení.

Zase pojedete o zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže. Koho považujete za největší soupeře?

Do začátku Tour všechny. Pak během prvních deseti dní proběhne, já tomu tak říkám, automatická selekce. Může se udát strašně moc věcí. Loni jsem byl i já jedním z favoritů a nakonec jsem skončil doma.