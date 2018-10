Jihlavě padla spolupráce s Jindřichovým Hradcem, chválí si Žďár

V minulé sezoně vzbudili pozdvižení, když se nečekaně dokázali probojovat až do finále první ligy a byli krůček od nejvyšší soutěže.

„Nemůžeme o téhle sezoně říct nic jiného, než že překvapujeme, překvapujeme a překvapujeme,“ usmíval se tehdy trenér Pešout. „Už i na odborných serverech si nás všímají a řeší, jak je vůbec možné, že se tým z Jihlavy dostal do finálových bojů,“ pokračoval. „Jako jediní nejsme ani poloprofesionální tým, natož profesionální.“

Dvě porážky s Královskými sokoly (doma 74:92, venku 85:105) sice znamenaly to, že Vysočina zůstala v první lize, kaňkou na úspěšné sezoně však rozhodně nebyly.

Naopak!

Jihlava si svým loňským tažením základní a vyřazovací částí soutěže řekla o pozornost soupeřů. A to se projevilo také v právě startujícím novém ročníku.

„Soupeři se na nás připraví,“ očekává Pešout.

Vysočina se přesunula z prvoligové skupiny Západ na Východ. „A jak Zlín, tak Prostějov proti nám použily veškeré dostupné hráče z nejvyšší soutěže,“ všiml si kouč Pešout. „Potom je síla mančaftů někde úplně jinde.“

Výsledek? V úvodním kole Vysočina podlehla Zlínu 62:82 a minulý pátek v Prostějově 83:96. „Byl to těžký úvod,“ uznal trenér. „Ale nepanikaříme. V loňské sezoně jsme taky první dva zápasy prohráli. A tady jsme mohli jen překvapit,“ je přesvědčen.

Sezona tak pro něj prakticky začíná až tento týden, kdy Jihlava v neděli hostí Pardubice. „Čeká nás třetí středisko po sobě, Pardubice opět mohou využít kluky z áčka. A je veliký rozdíl, jestli přijedou bez nich, nebo s nimi,“ je přesvědčen Pešout.

„Pokud s nimi, bude to opravdu boj a rozhodovat mohou maličkosti,“ předpokládá. „Ale zápasy, které bychom měli vyhrávat, teprve přijdou. A já pevně věřím, že je vyhrávat budeme.“

Pešout je přesvědčen, že i přes odchod důležitého středního rozehrávače má k dispozici dobrý kádr. „Hostování v Jihlavě ukončil Lukáš Kantůrek, protože jeho Jindřichův Hradec spadl,“ připomíná sestup partnerského oddílu z nejvyšší soutěže. „Museli jsme reagovat. Přišel Ondřej Kočvara, mladý rozehrávač z Hradce Králové. Tím jsme tu díru trošičku zacelili.“

Pomohl i druholigový Žďár

Důležitým momentem bylo, že se Jihlavě podařilo udržet Martina Strážnického. „Na to jsme vyvíjeli opravdu velkou snahu. Martin u nás dlouhodobě hostuje, letos už má věk, kdy se musel rozhodnout, jestli bude u nás, nebo ve Žďáru. Jsme rádi, že jsme se nakonec se Žďárem domluvili,“ oddechl si Pešout.

Od Vlků přišli i další dva hráči: podkošový Jiří Bubák a na křídlo Michal Seidler. „Opravdu hodně nám pomohl Žďár nad Sázavou, kterému jsme naopak i my uvolnili několik hráčů. Ať už do devatenáctek, nebo do chlapů,“ zmínil kouč spolupráci s druholigovým celkem z Vysočiny.

„Kádr jsme okysličili čtyřmi mladými kluky z naší líhně, jedná se o šestnáctileté sedmnáctileté kluky, u kterých by do budoucna určitě měl být znát progres,“ věří Pešout.

Jihlavský trenér Petr Pešout hecuje své svěřence.

V tuto chvíli je potřeba, aby si mužstvo, v němž je sedmnáct hráčů, sedlo. „Chce to trošičku čas, abychom zapracovali nové posily do týmu. Pevně věřím, že tým není špatný a znovu se rozjedeme,“ je přesvědčen kouč. „Musíme se pokusit vyhrát už teď s Pardubicemi.“

A jaké jsou cíle Vysočiny pro letošní ročník? „Zaprvé: co nejdříve se vyhnout baráži. To je náš hlavní úkol,“ říká Pešout. „Tajně bychom se chtěli dostat na příčky, které by nám umožnily hrát play-off.“