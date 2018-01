Cyklokrosový trenér Dlask vypráví: o létajících motorkách i Nash na MS

Michaela Boroše trápí před republikovým šampionátem nachlazení. Má šanci titul obhájit?

Uvidíme, jestli se dá dohromady, přepadla ho nějaká viróza. Pokud ano, měl by být spolu s Adamem Ťoupalíkem hlavním aspirantem na titul. Oba mají spoustu zkušeností z Belgie na podobně těžkých tratích. Tomáš Paprstka s Honzou Nesvadbou zase dominují Českému poháru. Pořád ale může dojít i k nějakému překvapení, může tam skočit někdo z druhé vlny.

Vcelku jasný okruh favoritek vidí i mezi ženami, kde Pavla Havlíková zabojuje už o svůj pátý titul. Tři triumfy má na kontě Martina Mikulášková. Mistrovství republiky zahájí v 11:30 závod žen. Od 12:50 budou bojovat na trati v přímém přenosu ČT sport muži.

V ženách je podle vás favoritkou kdo?

Pavla Havlíková bude obhajovat, ale o titul pojedou určitě i Nikola Nosková s Adélou Šafářovou. Z těchto tří by nakonec měla vzejít mistryně republiky. Nemělo by to být nějak extra běhavé, i proto by to měl být otevřený závod.

Vypadá to, že v Mladé Boleslavi bude bahnitá trať. Jak by svědčila vám?

Mně by se líbila. Vždycky jsem měl rád, když to bylo blátivé a klouzalo to.

Zároveň se blíží světový šampionát v nizozemském Valkenburgu, které se koná první víkend v únoru. Už jste viděl tamní trať?

Během vánočního turné jsme jeden den měli možnost si trať projet, z 60 procent byla vykolíkovaná. A jsou tam drobné změny oproti Světovému poháru z loňského roku - třeba do cíle se přijíždí z druhé strany.

Jak náročná trať v Nizozemsku bude?

Strašně - je tam opravdu velké převýšení. Když si člověk řekne, že vystoupal na asfalt ke kasinu, nachystal tam pořadatel ještě dva mosty, které ten profil ztíží. Klíčové budou také silové pasáže do kopce, kde je i prudký výběh. Jsou tam i prudké výjezdy, kde bude hrát roli změna rytmu, nebo nakloněná louka, která může být kluzká.

Předpokládám, že na mistrovství světa má jistou účast mistr republiky.

Přesně tak, to je v nominačních kritériích.

Kdo všechno se ještě o finální nominaci v Boleslavi popere?

V každé kategorii jde vlastně o nominaci - tedy jak v mužích, tak ženách a také v kategoriích do 23 let. Kolik cyklokrosařů nakonec do Nizozemska vezmeme, to uvidíme i podle toho, co na mistráku předvedou. Může jet maximálně šest chlapů a pět žen v elitních kategoriích, mezi juniory a třiadvacítkáři jak vždy po pěti. Chtěl bych, aby se hlavně mládežnické kategorie naplnily - potřebují sbírat zkušenosti.

Jak to vypadá s plánovaným startem Kateřiny Nash?

Do Evropy se vrátí 19. ledna a má v plánu poslední dva závody Světového poháru - ve francouzském Nommay a v nizozemském Hoogerheide, pak se chystá i na mistrovství světa. Bylo to teď pro ni během Vánoc hrozně hektické.

Kvůli jejímu zvolení prezidentkou komise sportovců Mezinárodní cyklistické unie UCI?

Přesně tak. Přiletěla do Curychu ve středu 13. prosince večer, ve čtvrtek ji jmenovali prezidentkou, v pátek se zase přesouvala do Belgie, kde v sobotu závodila v Antverpách. V neděli ji čekal další závod v Namuru a v pondělí jednání v Belgii na letišti, aby mohla odcestovat do Čech. Před Vánoci jela do rodných Prachatic, než se zase vrátila do Prahy, kde s kamarády strávila Štědrý den. A hned 25. prosince zase letěla do Belgie, kde na druhý svátek jela Světový pohár v Heusden-Zolderu. Přitom nebyla skoro na kole, i proto dojela čtrnáctá. Chtěla se pak dát co nejdřív dohromady a před mistrovstvím světa trénovat tak, jak je zvyklá.

Do Valkenburgu ale definitivně pojede.

Určitě. Dokonce jsem ji lákal domů už teď, aby mohla přijet na mistrovství České republiky, ale pro ni je důležité připravit se hlavně na mistrovství světa.

Díky Kateřině Nash se české medailové ambice zvyšují, je to tak?

Věřím, že bude jedním z hlavních želízek. Pokud porovnáme tratě v Zolderu a ve Valkenburgu, tak ta na mistrovství světa je víc silová, což má Katka ráda. Ale na medaili máme šanci i v jiných kategoriích.

Třeba v juniorech.

Tomáš Kopecký momentálně vede Světový pohár, ale v jednom závodu se může stát cokoliv. Budeme si každopádně přát, aby to dopadlo jako na závodech Světového poháru, kde bednu zajíždí. Teď během Vánoc navíc ukázal skvělou formu Adam Ťoupalík. Pro něj ale bude mezi třiadvacítkáři velmi těžké dostat se na pódium.

Konkurence je v této kategorii obrovská.

Hlavně ještě loni junior Thomas Pidcock vlétl do kategorie do 23 let rovnou ze silnice úplně neuvěřitelně. Jako bažant poráží kluky, kteří jsou o čtyři roky starší, vede Světový pohár. K tomu mistr Evropy Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis zase bude chtít před domácími fanoušky obhájit titul. Adam to bude mít těžké, ale šanci na medaili má.

Ještě těžší pozici bude mít v elitní kategorii Michael Boroš.

Tam jsou první dvě místa rezervovaná pro létající motorky - Mathieu van der Poela s Woutem van Aertem. Na to třetí místo je pak hrozná tlačenice. Bude fajn, když se Michaelovi povede zajet do desítky, pak se může stát všechno. Ale musí se všechno sejít.