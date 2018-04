Hlavička sudímu a zápas trvající týden... Czudek přišel o pár iluzí

Ve hře jsou Pardubice, pokud přejdou přes Ústí nad Labem, nad nímž vedou 3:2. Pokud ne, hráli by Opavští se Svitavami, nebo Děčínem. V souboji těchto týmů Svitavští vedou 3:2 a v sobotu hrají doma.

Opava ve čtvrtfinále jasně porazila Olomoucko 4:0, byť ke čtyřem zápasům musela nastoupit pětkrát... Ale středeční dohrávku duelu, který začal ve čtvrtek, zvládla s velkým přehledem - 93:63.

Sérii poznamenal pokus pivota Darka Čohadareviče z Olomouce o inzultaci sudího Stanislava Kučery, který střet s hráčem přihrál. Poté rozhodčí utkání předčasně ukončili.

A začala šaškárna v podání zástupců České basketbalové federace. Její členové původně vyřkli pochopitelný ortel - vítězství Opavy. Leč šéf soutěže Zdeněk Ringsmuth na odvolání Olomoucka reagoval verdiktem, že se druhé utkání bude dohrávat...

„Sérii rozhodlo to, že se kluci dokázali na každé utkání koncentrovat a nenechali si vtlačit do hlavy nějaké nesmysly,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Věděli, proč jsou na tom hřišti, a jak odehráli ty dva zápasy v Prostějově, to před nimi smekám.“

Jaká byla ta série?

Bláznivá. Vyhráli jsme čtyři nula, i když to bylo vlastně na pět zápasů. Pro nás byla těžká hlavně psychicky, abychom se nenechali ovlivnit tím, co se dělo kolem. Jsem hrdý a pyšný na kluky, jak to zvládli - lépe než já. Tu křivdu si ponesu asi dlouho, a i když to dopadlo dobře, vyhráli jsme a mohli bychom říct, že se nic nestalo, tak se stalo. Přišel jsem o nějaké iluze a někteří lidé u mě ztratili veškerý kredit.

Můžete ty lidi jmenovat?

Nechci, ale oni vědí, o koho jde.

Zažil jste ve své kariéře něco podobného?

Nezažil.

Co vás napadlo, když jste se dozvěděl, že se utkání bude dohrávat, že začne tam, kde původně skončilo?

Že jsem, ač nechtě, členem absurdního divadla. To by ani Václav Havel nenapsal.

Bylo složité připravit tým na dohrávku?

To každopádně, protože tohle je úplně nová situace. Chystali jsme se na ty dvě minuty, které zbývaly do konce první půle, co v nich budeme hrát, i na to, jak budeme trávit přestávku. Kluci to ale zvládli. Už ty tři trestné hody hned na úvod byly těžké. Proměnili jsme je a v tu chvíli jsem věřil, že máme dobře nastavené hlavy a že utkání zvládneme.

A perfektně...

Jsem rád, že ten tým vyspěl. Opravdu ho může trénovat i uklízečka.

Už přemýšlíte o soupeři pro semifinále?

Vůbec. Uvidíme, kdo na nás vyjde.