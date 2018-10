S chutí do osmnácté sezony. Benda vzývá adrenalin z Ligy mistrů

Poslední zápas minulé sezony Ligy mistrů s AEK Atény uzavřel ročník i pro Bendu, ten si v něm přetrhl achillovku a od té doby nehrál. Nyní už stihl úvodní dva zápasy české ligy proti Opavě a Kolínu a těší se i na úterní start Ligy mistrů proti Dijonu.



„Natěšenost byla velká. Po přípravě už jsem se těšil na mistrovské zápasy, na ten adrenalin, co to přináší. V lize jsem dal pár snadných košů a zvýšil si sebevědomí,“ řekl Benda.

Jeho forma i celého týmu zatím prý není ideální i přes dvě jasné výhry v lize s Opavou a v Kolíně. „Diváci od nás mohou očekávat mnohem lepší výkony. V útoku to nebylo špatné, ale na obranné polovině se ještě hledáme. Pokud bychom takhle hráli obranu i v Lize mistrů, tak budeme prohrávat. Prostě máme co zlepšovat,“ prohlásil zkušený pivot.

Zlepšení očekává i proto, že by rád postoupil ze skupiny Ligy mistrů a pak minimálně do čtvrtfinále, kde Nymburk ještě nebyl.

„V předchozích dvou ročnících jsme hráli perfektně, měli jsme na to, ale nepovedlo se, tak teď to zkusíme prolomit. Cílem je být mezi osmi nejlepšími týmy,“ řekl Benda.

Pomoci by k tomu mělo i to, že hned devět hráčů z loňského kádru pokračuje. „Poprvé po 12 letech, co jsem v Nymburce, se tým měnil jen na třech postech. Budeme z toho sklízet ovoce, budeme spolu hrát už druhou sezonu a doufám, že nám to bude vyhovovat. To by měl být klíč k postupu,“ věří šestatřicetiletý pivot.

Přispět k úspěchu by mělo i sebevědomí, které šesti nymburským hráčům zvýšil historický postup národního týmu na mistrovství světa. „Kdyby byla kvalifikace špatně rozehraná, projevilo by se to na sebevědomí negativně. Ale když se postoupilo, tak euforii si kluci přenášejí i do našeho klubu. Tím lépe pro nás,“ míní Benda.

Sám se před rokem národního týmu vzdal a nelituje. „Že jsem u toho postupu nebyl, mi líto nebylo. Mohu klukům teď už jen fandit. Moje éra v reprezentaci skončila a je super, že kluci zase posouvají český basketbal dál,“ řekl Benda.

Janulis Larentzakis (vpravo) z AEK Atény a Petr Benda z Nymburka v podkošovém souboji.

Věří, že český basketbal zažije další posun i díky tomu, že do Ligy mistrů se poprvé přihlásila také Opava a další hráči budou mít konfrontaci se silnou evropskou konkurencí.

„Čím více týmů bude hrát na této úrovni, tím lépe pro českou ligu. Byla by pro ně škoda nevyužít tuto šanci, když tu byla. Třeba u nás na Jardovi Bohačíkovi je vidět úžasný posun oproti tomu, kdy u nás začínal a kde je teď po sezoně v Lize mistrů. Věřím, že to podobně pomůže klukům z Opavy,“ dodal majitel jedenácti českých titulů.