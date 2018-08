Co dovolí Saganovi na Vueltě bolavé tělo? Chci zase vyhrávat, říká

O svém těle hovoří nyní i Sagan sám ve španělské Malaze. „Stále cítím bolest. Mám tu s sebou svého maséra i fyzioterapeuta, podstupuji řadu procedur. Věřím, že den ode dne to bude lepší,“ říká na tiskové konferenci.

Sjezd z průsmyku Val Louron-Azet byl pro něj v červenci při druhé z pyrenejskch etap Tour osudný. Vyletěl z trati, potloukl se, do cíle dorazil s velkým sebezapřením, zakrvácený.

Následující den při královské etapě přes Tourmalet bylo ještě hůře. Navzdory důrazným protestům těžce pohmožděných zad, kyčle a pravého stehna však i tehdy v souboji s časovým limitem přežil.

Za cílem 18. etapy si poté ulevil: „Můj nejtěžší den na kole. Psychicky jsem si nepřipouštěl, že bych skončil, ale fyzicky to bylo fakt těžké. Bolelo to jako čert. Dojet v limitu pro mě znamená víc než tři etapová vítězství.“

Došlapal až do Paříže, kde pošesté v kariéře získal zelený dres vítěze bodovací soutěže a vyrovnal historický rekord Erika Zabela.

Následně dokonce vyhrál kritéria v Aalstu a Roeselare, dobře placené exhibiční „mejdany“ hvězd, k nimž nicméně podotkl: „Kritéria jsou jen oddechové závody.“

Teprve pak dopřál tělu odpočinek bez kola - i na pláži. Na scénu se vrátil v srpnu při mistrovství Evropy v Glasgow, ale po 146 kilometrech deštivého klání vzdal. Před závodem ve Skotsku léčil rýmu a během něj zjistil: „Nebyl jsem konkurenceschopný. Bolest v kyčli mě omezovala.“

Slovenský cyklista Peter Sagan odstoupil ze silničního závodu na evropském šampionátu v Glasgow.

Na Vueltě už to má být jiné.

Pojede ji počtvrté. „Mám na ni dobré i špatné vzpomínky, vše se prolíná,“ líčí.

Rok 2011. V 21 letech tu poprvé v kariéře vyhrává etapu na Grand Tour, načež přidá ještě dvě další, včetně té finální v Madridu.

Rok 2014. Bojuje s virovým onemocněním, v koncovkách etap je takřka neviditelný (nejlépe třetí) a po 15 dnech odstupuje.

Rok 2015. Ovládne třetí dějství závodu v Malaze, jenže v osmé etapě jej sráží na zem doprovodný motocykl a zase je nucen vzdát.

„Těžký pád a konec, to se stává,“ vzpomíná teď s úsměvem.

Co ukáže letos? Hned zvlněná druhá etapa s dojezdem do kopce na Caminto del Rey by Saganovým jezdeckým charakteristikám mohla sedět. „Chci tu vyhrávat etapy a jet dobrý závod,“ ujistí. „Jen ještě nejsem stoprocentně zdravý. Uvidíme, co mi tělo dovolí.“

Na životním kontě slovenského cyklisty ze závodů Grand Tour se prozatím skví 15 vítězných etap.

Kolik jich bude po letošní španělské misi?