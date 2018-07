Saganova show začala. Colbrelliho se nebojím, možná ve tmě, smál se

To čekání trvalo týdny a měsíce.



A v neděli skončilo. Peter Sagan znovu všem cyklistickým fanouškům připomněl, jak může být v jeho podání Tour zábavná.

Byl to závěr etapy přesně podle jeho gusta.

Rychlý, technicky náročný, zmatečný. Podmínky, které osmadvacetiletý cyklista miluje. Ve kterých se vyžívá a ve kterých umí chodit jako nikdo jiný.

Všichni věděli, že dva kilometr před cílem číhá nepříjemná, utažená zatáčka na pravou stranu. Všem spurterům o ní sportovní ředitelé na poradách mluvili.

 Due to this crash, @FndoGaviria could not participate in today sprint to protect his yellow jersey.

 A cause de cette chute, Gaviria n'a pas pu participer au sprint et protéger son Maillot Jaune.#TDF2018 pic.twitter.com/uHbvQMRImt