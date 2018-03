Triumfy ho nezajímají, jde mu o show. Jak se Sagan připravuje na San Remo

Slovákovi se v tu chvíli zablesklo v očích.



„To nevím. Protože nevím, jak odpovědět na otázky, které začínají slovem kdyby. Protože kdyby pes ne..., exploduje,“ rozesmál sám sebe i přítomného novináře.

Až se chce říct, že u slovenské megahvězdy je vše při starém.

Dál je to neřízená střela. Upřímný, přímočarý, vtipný a sympatický vypravěč, který v rozhovorech nikdy nenudí.



Přesto je letos přece jen u Sagana něco jinak.

Dospělejší Sagan

Do aktuální sezony vstoupil v roli otce. Jen měsíc poté, co se loni v Bergenu stal potřetí mistrem světa, narodil se mu syn Marlon.

„A život se mi změnil. Plno věcí je teď pro mě emotivnějších, těžko se to popisuje. Marlon mě ale dělá obrovsky šťastným. Sice méně spím, ale za tohle to stojí,“ říká cyklista stáje Bora-Hansgrohe.

Je na něm patrné, že trochu dozrál. A že se snad poučil z chyb.

„Všichni jsme zkušenější a snad i lepší. Je to trochu jiný Peter než v minulých letech, takový dospělejší,“ říká o něm i trenér Patxi Vila.

Je mu 28 let, ve sbírce má několik světových medailí, je legendou Tour de France, přesto jeho už tak legendární kariéře něco chybí. Víc triumfů na klasikářských Monumentech. Vždyť zatím ovládl pouze jediný, před dvěma lety závod Kolem Flander.



V sobotu je připraven vyhrát další, jede se Milán-San Remo.



Před rokem tady byl k triumfu nejblíž v životě. V závěru to byl on, kdo závod tvořil. Několikrát útočil, udržoval tempo vedoucí trojice natolik vysoké, aby měla šanci poprat se o vítězství.

A pak na to doplatil, když s Michalem Kwiatkowskim prohrál o centimetry.

Skepse? Ani náhodou

„Kdybych takhle vyhrál já, ze svého výkonu bych neměl radost,“ vrátil se k inkriminovanému momentu minulý týden na italském závodu Tirreno-Adriatico, kde mimochodem ve třech etapách dojel druhý.

Že by kvůli tomu propadal skepsi? To by nebyl Sagan. „Mě nezajímají vítězství, mně jde o show. Fanoušci ji ode mě očekávají a já ji pro ně rád dělám,“ vysvětluje.

O CENTIMETRY. Michal Kwiatkowski (uprostřed) hodil své kolo do cíle v klasice Milán - San Remo na prvním místě o pár centimetrů před druhým Peterem Saganem.

Sám je občas odborníky kritizovaný za to, že je v závodech sice nejsilnější, ale zbytečně ztrácí energii špatnými taktickými rozhodnutími, někdy až bláznivými útoky bez šance na úspěch.



Jenže právě díky nim jsou přece cyklistické závody zajímavější.

„Mám jinou mentalitu než Kwiatko, ale takový je život, a proto je tak krásný. Mě baví show. A co z ní vzejde? Jestli vyhraju, nebo prohraju? To je přece až druhá věc,“ říká.

Po lednovém návratu z Austrálie do Evropy se setkal s papežem Františkem. Nyní doufá, že mu i toto setkání na jaře dodá více štěstí, než kolik ho měl ve stejnou dobu před rokem.

Jen vzpomeňte na nešťastný pád v závodu Kolem Flander, kdy řídítka zahákl za bundu jednoho fanouška, popřípadě dva defekty na Paříž-Roubaix, kde byl suverénně nejsilnějším mužem pelotonu.

„Ale všichni jsou porazitelní. I on. Může být nejlepším cyklistou světa, ale ne vždy vyhrává ten nejsilnější,“ říká Tom Boonen, čtyřnásobný šampion Paříž-Roubaix.

„Občas prostě vyhraje ten nejchytřejší,“ vrací Kwiatkowski Saganovi úder. „On pochopitelně i letos bude největším favoritem, na něm budou viset oči všech.“

Jak vyhrát v kůži Sagana?

Jak je vlastně možné v takovou chvíli závod vyhrát? Jak je možné vyhrát San Remo v kůži Petra Sagana?

Celý podpůrný tým Bory v tomhle týdnu několik večerů seděl v hotelu v Itálii, zkoumal předchozí ročníky a plánoval strategii na sobotních 291 kilometrů.

Když v roce 2008 triumfoval Fabian Cancellara, zaútočil tři kilometry před cílem a nikdo mu nestačil. Podle Vily je ale podobný scénář v případě Sagana nemožný.

Loňský závěr prvního Monumentu sezony:

„Vždyť on je nejsledovanějším mužem celého balíku,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý trenér. „Ale zároveň všichni víme, jak je nepředvídatelný, jak často poslouchá svůj instinkt. Vytvořili jsme několik scénářů, jak se závod může vyvíjet, ale on se stejně zařídí podle sebe.“



Mimochodem, i Sagan je schopný odjet neviditelný závod a vyhrát.

Jeho jízda na světovém šampionátu v Norsku byla loni mistrovským kouskem pragmatismu. Celý závod se schovával, aby se vepředu objevil v posledních 200 metrech a získal třetí duhový dres v řadě.

I tohle Sagan umí.

Kterou ze svých tváří předvede v sobotu?