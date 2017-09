Nejlepší jezdec galaxie! Jak svět reaguje na historický triumf Sagana

Když se sportovním ředitelem Bory a zároveň také slovenským trenérem Jánem Valachem plánovali taktiku pro nedělní klání, tušili, že se bude rozhodovat až v závěrečných metrech.

„Ten Lososí kopec byl totiž docela rychlý. Dalo se na něm získat pár vteřin, ale víc ne. A to se dalo sjet,“ vysvětloval Valach.

Jeho slova se potvrdila.

Když v závěrečném kole odjeli Julien Alaphilippe s Gianni Mosconem, slovenský cyklista zůstával v klidu.

Poslední čtyři z pěti kilometrů pak kvůli výpadku elektřiny ve čtvrti Fløyen diváci u televizních obrazovek neviděli. Až následné záběry z helikoptéry odhalily útoky Fernanda Gavirii a Magnuse Corta, na jejichž dostižení se Sagan podílel.

Do cílové rovinky pak přijížděl v perfektní pozici, což si myslel i nakonec druhý Alexander Kristoff. „Když jsem projel metou 150 metrů do cíle, myslel jsem si, že vážně vyhraju,“ řekl v cíli Nor, který si při spurtu poškodil tretru - tolik úsilí do něj vložil a stejně to nestačilo.

Sagan ho v závěrečných metrech přetlačil.

Za cílem si sice nebyl jistý, jestli opravdu vyhrál, ale jakmile to od členů svého týmu zjistil, sesedl z kola, vyšvihl ho do vzduchu a zařval: „Je to taaam!“

Výhru pak věnoval dubnu tragicky zesnulému Michele Scarponimu a také své ženě Kataríně, se kterou v brzké době čeká narození prvního potomka. „Michele byl výjimečná osobnost. Stále se usmíval, stále rozdával pozitivní energii. Zažili jsme spolu hodně zábavy a jeho smrt mě velmi zarmoutila,“ řekl v cíli.

Teď byl ale čas slavit.

V možná nejhlasitějších kulisách v historii světových šampionátů se stal se nejmladším cyklistou, který dokázal hromadný závod na mistrovství světa vyhrát třikrát. Saganovi se to zároveň povedlo na třech různých kontinentech.

I proto přicházely gratulace z celého světa.

Magické, napsal slovenský prezident

Mezi prvními Saganovi k historickému zápisu gratuloval na Facebooku slovenský prezident Andrej Kiska.

„Sagan vešel do dějin. Nikdo nikdy nedokázal to, co Peter Sagan. Třikrát v řadě se stal mistrem světa. Magické. Neskutečné. Neuvěřitelné. Famózní. Chtěl bych mu jménem celého Slovenska poděkovat. Dělá naší zemi úžasnou reklamu. Peter Sagan, jsi král!“ napsal čtyřiapadesátiletý Kiska.

K němu se přidal i prezident Slovenského cyklistického svazu Peter Privara: „Přepsal historii světové cyklistiky i slovenského sportu. Teď už můžeme říct, že je nejúspěšnější.“

Saganománie na Slovensku udeřila naplno.

Vždyť na Šport.sk ještě v pondělních odpoledních hodinách devět z deseti nejčtenějších článků pojednávalo o slovenském fenoménu. Objevovaly se titulky jako „Nejlepší jezdec celé galaxie!“, „Velké cyklistické národy musí být nešťastné“ nebo „Zázrak, který se rodí jednou za sto let“.

Saganovi blahopřáli fotbalisté Marek Hamšík s Matúšem Kozáčikem, ale i vodní slalomáři, kteří se aktuálně chystají na světový šampionát ve francouzském Pau.

Wiggins: Je to cyklistický spasitel

Francouzský deník L´Équipe k Saganovu nedělnímu triumfu napsal: „V sedmadvaceti už je legendou svého sportu. Je těžké říct, odkud vychází duha, ale končí vždy u Sagana.“

Sklonit se před uměním slovenského šoumena museli i sami cyklisté. Třeba Marcel Kittel, vítěz pěti etap na letošní Tour to napsal jednoduše: „No, Peter je nejlepší.“

Podobně mluvil i v neděli v závěrečných kilometrech útočící Fernando Gaviria nebo britský rychlík Ben Swift.

Cycling's saviour!! This man is currently bigger than the sport, look after him carefully. Congratulations Peter, a true legend and one of the all time greats

S gratulací přispěchali i na letošní Vueltě se loučící Alberto Contador, olympijský šampion z Londýna Jaroslav Kulhavý, ale také vítěz Tour z roku 2012 Bradley Wiggins. „Cyklistický spasitel! Tenhle muž je v současné době větší než sport, pečlivě se o něj starejte. Gratulace Petře, jsi opravdová legenda a jeden z nejlepších v historii,“ rozplýval se nad Slovákovým výkonem Brit.

Sagan tak i v následujících dvanácti měsících bude nosit duhový trikot mistra světa.

Vlastně je to už více než šest let, co jel cyklistický závod v týmových barvách (tedy kromě individuálních a týmových časovek a republikových šampionátů). V roce 2011 jel v zeleném dresu Liquigasu třetí etapu závodu Kolem Švýcarska.

Po ní se převlékl do zeleného trikotu vedoucího muže bodovací soutěže, který udržel až do cíle.

O týden později už se poprvé stal republikovým šampionem a dres slovenského šampiona si držel až do té doby, než před dvěma lety začal vládnout světu.

Našel si nový outfit, který se mu zalíbil.

Až tak, že od té doby nechce nosit jiný.