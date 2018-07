Nová rivalita. Prožene Gaviria v bitvě o zelený dres Sagana?

S přehledem vyhrál nejprve bonifikační prémii na 97. kilometru.

To na Petra Sagana v souboji o zelený dres stáhl jen dva body.

V závěru a v silném protivětru pak odolal náporu jak slovenského trojnásobného mistra světa, tak i nestárnoucího Andrého Greipela.

Už už se zdálo, že právě Greipel se přes Fernanda Gaviriu přežene, jakmile ale opustil výhodné místo za kolumbijcovým kolem a pocítil sílu protivětru, začal zpomalovat. „Ale prohrát s Fernandem není žádná ostuda,“ usmíval se pak německý vítěz jedenácti etap na Tour.

„S tím protivětrem to byl opravdu náročný finiš. Ale mám silný tým, který si šel za vítězstvím. Jsem rád, že jsem to dotáhl,“ zářil Gaviria.

Fernando Gaviria slaví druhé vítězství na Tour.

Právě jeho tým Quick-Step na to byl během závěrečného stahování uprchlíků téměř sám. Nutně tak musel vyčerpat zásoby energie svých domestiků, které pak chyběly v závěru. Přesto belgická stáj zvládla spurt rozjet nejlépe, jak to šlo.



Až na metu 250 metrů dovezl Gaviriu jeho poslední muž ve spurterském vláčku Max Richeze. Pak už to byla práce pro kolumbijskou střelu.

„Peter i André do toho šli opravdu tvrdě, byli velmi silní, ale já byl rychlejší,“ těšilo ho. „Ale taková je cyklistika, některé dny vítězíte, jiné ne. Uvidíme v dalších etapách, ale budeme se pokoušet dál,“ říká.

Připsal si druhé letošní prvenství na Tour a hlavně, o 20 bodů stáhl Saganův náskok.

Po čtyřech etapách je bitva o zelený dres v podstavě výhradně záležitostí těchto dvou mužů. Zatímco třetí Kristoff už ztrácí 71 bodů, mezi Gaviriou a Saganem je nyní rozdíl pouhých čtyř bodů. A zápletka je na světě.

„Timing sprintu je letos hodně důležitá věc. Kdybych se hned zahákl za Greipelovo kolo, možná by to dopadlo jinak,“ myslel si Sagan. „Neměli jsme ale tak dobrý vláček kvůli předchozímu stahování, ale druhé místo je pořád lepší než třetí. Jsem rád, že jsem udržel zelený dres.“

Peter Sagan, lídr bodovací soutěže na Tour. Na jak dlouho?

Na jak dlouho ale?



Po první etapě, kde Slovák na Gaviriu ve spurtu vůbec nestačil, kdy se pouze držel za jeho zadním kolem a nebyl schopný mu vykouknout z háku, sám prohlásil: „Vyhrál ten lepší.“

Po té druhé zase říkal, že kdyby Gaviria neskončil v pádu těsně před cílem, možná by na tiskové konferenci neseděl.

Sám ví, že je Kolumbijec v podobných hromadných dojezdech po rovině i do mírnějšího kopce nejspíš o něco rychlejší.

Jenže Tour ve své druhé polovině vjede do Alp a Pyrenejí.

Na území, kde v předchozích letech osmadvacetiletý Slovák vždycky rozhodl o svém zeleném triumfu.

„Nač se za ním hnát, když pak přijedeme do kopců a Sagan tam posbírá 20 bodů na bonifikačním sprintu, zatímco my ostatní spurteři nic?“ ptal se už před startem Mark Cavendish.

Také proto při každém ze svých pěti triumfů ovládl Sagan bodovací soutěž o téměř 100 bodů. A to i přesto, že v daných ročnících měli víc etapových prvenství Marcel Kittel, Mark Cavendish nebo André Greipel.

„Tajemství v tom, jak porazit Gaviriu, je asi v čekání na nějakou jeho chybu. Nebo pak samozřejmě v kopcích,“ nezastírá trojnásobný světový šampion.

Díky systému bodování, který Tour aktuálně aplikuje, se v Saganově éře paradoxně o vítězi bodovací soutěže rozhoduje v horách.

A tam většina spurterů vyjma Sagana trpí.

Stejně tak Gaviria? Ne zas tolik.

Ne, v horách nejspíš nikdy nedosáhne Slovákových kvalit, ale už to, že loni dojel přetěžké Giro a v úniku se objevil třeba v patnácté etapě, svědčí o kvalitách třiadvacetiletého cyklisty.

Fernando Gaviria během jednoho ze svých triumfů loni na Giru.

Bodovací soutěž tehdy vyhrál o úctyhodných 132 bodů.



„Přijeli jsme na Tour vyhrát, co nejvíc etap to jde. Jestli do Paříže přivezu i zelený dres? To je těžká otázka. Bylo by to neuvěřitelné, ale s Petrem Saganem v závodě to není jednoduché. Je to jeden z nejlepších cyklistů v pelotonu a mě baví se s ním rvát. Budu sbírat, co nejvíc bodů to půjde, a když to vyjde, přijedu do Paříže v zeleném,“ plánuje si cyklista Quick-Stepu.

Už na středeční pouti z Lorientu do Quimperu čeká pět hodnocených prémií, profil trati připomíná zuby jarních ardenských klasik.

Možná už tahle etapa napoví, jak na tom v horách Gaviria doopravdy je.

A jestli může Sagana v souboji o zelený dres prohnat.