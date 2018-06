Plážoví volejbalisté Perušič se Schweinerem se učí ostravsky

Že by už chytal ostravský dialekt?

„S Davidem jsem včera prohrál v kvízu ostravských výrazů, který jsme dostali od pořadatelů. A to se přiznám, z deseti slovíček jsem nevěděl žádné, takže jsem přes noc pilně studoval a teď se snažím splynout s davem,“ smál se Ondřej Perušič.

„Já věděl jedno a stačilo to na výhru,“ dodal David Schweiner, který správně označil dupu za zadek. „Ale byly tam třeba bebechy (harampádí), což jsme vůbec nevěděl.“

Perušič si postěžoval, že mu organizátoři upřeli dva půlbody. „U kobzolí jsem věděl, že to je jídlo, jen ne, že jde o brambory. A u štramplí jsem řekl, že jde o ponožky, což je k punčocháčům blízko.“

Reprezentanti si pochvalovali podporu fanoušků. „Ta skvělá atmosféra nás hnala dopředu,“ řekl David Schweiner.

Mohli tomu Rusové podlehnout?

„Nějak vyloženě ne, ale určitě se jim to trochu dostane do hlavy, bojí se udělat chybu, protože ta je spojená s obrovským nadšením na tribunách, takže se určitě dostali pod tlak na rozdíl od toho, kdyby s námi hráli někde jinde,“ uvedl Ondřej Perušič.

A rozdíl byl podle něj trochu i v agresivitě. „Zpočátku jsem hrál zbytečně moc opatrně. Spoustu bodovek jsem se snažil řešit technicky, měl jsem respekt z toho bloku,“ přiznal Perušič.

Bodejť by ho neměl, když proti němu stála zeď téměř 210 centimetrů vysokého Rusa Olega Stojanovského.

„Ten blok byl vysoký, ale tady je takový každý tým, takže se s tím musíme srovnat a zabojovat, že jsme v uvozovkách malí,“ řekl Schweiner.

„Ze začátku jsem se s tím trochu pral,“ připustil Perušič. „První dva balony jsem si myslel, že jsou dost vysoko, aby na ně nedosáhl ani on, ale hodil mi je nekompromisně zpátky. V tu chvíli jsme nevěděl moc co hrát. Ubránil mě několikrát i ze začátku druhého setu, ale v tie breaku se to obrátilo a dvakrát jsem se těsně vešel smečí do hřiště.“

Rozhodující byl obrat v druhé sadě z 14:17 na 18:17. „Řekl bych, že ten obrat nečekali, že je zaskočil. A v tie breaku jsme už zase byli hnaní diváky,“ podotkl Schweiner.

O postup do semifinále se Češi dnes kolem 19.00 utkají s Brazilci Evadrem a Vitrem Felipem, kteří vyřadili Nizozemce Varenhorsta a Boutera 2:0.