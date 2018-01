Na písku v Pelhřimově jsou v play-off tři české volejbalové páry

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou v základní skupině jednou prohrály a na úvod play-off se střetnou s polským párem Kinga Kolosinská, Katarzyna Kociolková.

Nasazené jedničky Nausch Sluková s Hermannovou nejdříve zdolaly Slovenky Andreu Štrbovou a Natálii Dubovcovou 2:1 a pak zvítězily ve třech setech i nad Němkami Sandrou Ittlingerovou a Kim Behrensovou, i když v úvodní sadě získaly jen devět bodů.

„Byl to takový typický zápas halového beache, kde hraje roli podání. Spousta es, spousta opravdu těžkých servisů. První set jsme hodily raději co nejdříve za hlavu a soustředily se na ten další. Ve finále to možná nakonec zaskočilo Němky, jakým způsobem jsme se do utkání vrátily,“ uvedla Sluková.

„Už teď jsme v Top 5, což je úspěch. V Pelhřimově jsou totiž týmy na úrovni světové tour,“ řekla Hermannová.

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou prohrály na úvod s Ruskami Marijou Bočarovou a Marií Voroninovou 1:2. „Naše hra vůbec nevypadala tak, jak by měla od dobrého týmu. Nelze Rusky nepochválit, ale takového soupeře bychom měly zatlačit,“ uvedla Kolocová. Druhé utkání proti Nizozemkám Joy Stubbeové s Marleen van Ierselovou už třetí nasazený pár zvládl a zvítězil 2:0.

„Do zápasu jsme nastoupily s tím, že není co ztratit. Začaly jsme víc smečovat, přitvrdily na servisu a bylo to,“ řekla Kvapilová. „Doufáme, že nám to tak půjde i zítra a že se dostaneme dál než jen do dalšího kola,“ dodala Kolocová.

V případě výhry nad Polkami svedou další souboj s Nausch Slukovou a Hermannovou, které v září poprvé zdolaly ve finále domácího šampionátu v Praze.

Nejhůře pátí skončí Perušič se Schweinerem, kteří si takové cíle před turnajem s dotací 50 tisíc eur (1,25 milionu korun) ani nedávali. „Chtěli jsme skončit minimálně desátí. Je to skvělé, máme o dvě výhry víc, než jsme čekali, a k tomu navíc postup do čtvrtfinále,“ řekl Perušič.

„Jsem nadmíru spokojený s tím, jak jsme hráli na ztrátě. Vymýšleli jsme minimum hloupostí. V halovém prostředí se nám daří. Je to jeden z největších úspěchů naší kariéry,“ uvedl Schweiner po výhrách nad Rakušany Clemensem Doppler a Alexanderem Horstem 2:1 a Švýcary Nicem Beelerem a Marcem Krattigerem.

Už ve skupinách dohrály páry Marcel Mysliveček - Martin Pihera, Václav Berčík - Jan Dumek a Martina Bonnerová - Šárka Nakládalová.