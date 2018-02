Kordista Pitra byl třetí na Světovém poháru ve Vancouveru

Český šerm měl ve Vancouveru dvojnásobné zastoupení ve čtvrtfinále, Jakub Jurka z něj ale nepostoupil, nicméně v 18 letech zaznamenal pátým místem životní výsledek mezi seniory.

Devětadvacetiletý Pitra po dvou porážkách v sedmičlenné základně skupině musel absolvovat předkola, ale postupně vyřadil šest soupeřů. Ve čtvrtfinále porazil Francouze Ronana Gustina, jenž mu v roce 2015 ve Vancouveru překazil celkový triumf, v semifinále už ale nestačil na dalšího francouzského protivníka Daniela Jerenta, kterému podlehl 9:15.

Desátý kordista žebříčku FIE Jerent předtím ukončil vítězné tažení juniorské světové jedničky Jurky. Český talent z Dukly Olomouc prošel bez porážky základní skupinou a přemožitele našel v Kanadě až v celkově desátém souboji.

V osmifinále jej nezastavil ani nejvýše nasazený Korejec a světová dvojka Čung Čin-sun. Jerent potom ve finále podlehl světové trojce Bogdanu Nikišinovi z Ukrajiny.

Richard Pokorný po povedené základní skupině postoupil s jedinou porážkou rovnou do hlavní soutěže, ale tam jej hned vyřadil Polák Radoslaw Zawrotniak a skončil na 43. místě. Martin Čapek do play off neprošel.

V sobotu je ve Vancouveru na programu ještě soutěž družstev, ve které čeští kordisté budou obhajovat loňské prvenství. Před rokem se o premiérový týmový titul v seriálu postarala sestava Jiří Beran, Martin Rubeš, Pokorný a Pitra.