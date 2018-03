Maslák už myslí na Zlatou tretru a souboj s Husillosem: Těším se na něj

V samotném finále doběhl třetí, leč první dva běžce rozhodčí diskvalifikovali, protože vyšlápli ze své dráhy. A podobně dopadli i někteří čtvrtkaři v semifinále. Taková jsou pravidla.

„Všichni mi gratulovali a říkali, že je to chyba těch běžců, že kdybych to udělal já, tak dopadnu stejně,“ řekl Maslák, který se bezprostředně po závodě necítil jako vítěz a tak titul i komentoval. „Také na to mi přišlo hodně pozitivních zpráv, což mě moc potěšilo.“

Halová sezona je pryč. V úterý Maslák odletěl do Jihoafrické republiky na 36denní soustředění.

Na čem chce nejvíce pracovat? „Na všem,“ usmál se. „Důležitá je rychlost, protože se mi zdálo, že speciální vytrvalosti trochu mám, že jsem v tom halovém finále běžel dobře.“

Může se ještě rychlostně zlepšovat i ve svých 27 letech? „Nevím, ale určitě udržovat ano. Věřím, že mohu ještě zrychlit. Když budu zdravý, půjde to nahoru.“

Pavel Maslák si přeje prosadit se více i na venkovní dráze, kde je jeho největším úspěchem evropský titul z roku 2012. „Zatím mi pořád jde hala lépe, ale věřím, že se to jednou zlomí a otočí.“

Už i v Evropě mu přibývají výborní soupeři, což v Birminghamu potvrdil Španěl Oscar Husillos, který přišel o titul zmíněnou diskvalifikací. A spolu se utkají na Zlaté tretře. „Těším se na něj,“ řekl Pavel Maslák. „Náš souboj bude hodně záležet i na tom, jak nám oběma půjde příprava. Pokud bude vše podle plánu, bude to zajímavý souboj a snad i zajímavý čas.“

Podle manažera Tretry by střetnutí Masláka s Husillosem mohlo být předzvěstí toho, co se bude dít na srpnovém mistrovství Evropy v Berlíně. „Do boje o titul ale určitě budou chtít ještě promluvit i Britové a Belgičané,“ dodal Juck.

Co vůbec Maslák o Husillosovi ví? „Jen to, že začal rychle běhat minulý rok, kdy měl čas nějakých 45,10 vteřiny. Ale předtím jsem ho moc nesledoval,“ odpověděl nejlepší světový čtvrtkař v hale. „Zřejmě to má podobné jako já. Také předtím čtvrtku netrénoval, a když na ni přešel, vykoplo ho to nahoru jako mě v roce 2012. Tehdy jsem hned zaběhl čas 44,91 vteřiny a byl mistrem Evropy na dráze. Když jste na novou disciplínu nažhaveni, nabuzeni, tak to jde skoro samo.“