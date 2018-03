Nervózní začátek obhajoby. Podcenil jsem to, řekl Maslák po postupu

V čem?

Myslel jsem si, že pošetřím síly. Nakonec mi jich to vzalo více, než jsem čekal.

Na seběhu jste se pohyboval nezvykle až na čtvrté pozici.

Myslel jsem si, že když nebudu stíhat na první dvoustovce, zrychlím. Jenže bylo to až moc pomalé. Potom jsem začal kupit jednu chybu za druhou – špatně jsem seběhl a v zatáčce běžel ve druhé dráze.

Nedolehla na vás i nervozita? V Birminghamu hájíte pětiletou neporazitelnost v hale.

Určitě ano. Přeci jenom letos neběhám tak dobré časy.

Na postup do večerního semifinále vám nakonec stačil čas 46,80 sekundy. Jakou zvolíte následně taktiku?

Už nebudu nic řešit. Zkusím to vabank, seběhnout na prvním místě a takticky se porvat o postup do sobotního finále. Nebo počkat za nimi a poté finišovat. Nebudu losovaný do třetí nebo čtvrté dráhy, takže uvidím, podle soupeřů.

Před startem jste si zahříval prsty u rukou. I na ovále panuje tuhá zima?

Přišlo mi, že je teda strašně chladno. Nijak extra se v hale netopí. Navíc nás už brzo poslali do dresů, potom vedli přes celý stadion.

Rozhodčí diskvalifikovali celý třetí rozběh kvůli vyšlápnutí z dráhy. Zdá se, že největší favorit Grenaďan Taplin skončí předčasně. Co na to říkáte?

Když jsem po závodě dával rozhovory, tak jsem na to koukal na obrazovce. Myslím si, že tam bude plno protestů a že je vrátí. Neviděl jsem na záznamu, že by zrovna Taplin vyšlápl, nebo seběhl dříve.