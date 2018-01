Mezi oběma běhy bude až moc času, říká Maslák před ostravským mítinkem

Proč jste kývnul na obě třístovky?

Trenér prohlásil, že poběžím obě, a tak jsem řekl oukej.

Kolik času mezi oběma běhy budete mít?

Relativně hodně, hodinu a padesát minut, což je až moc. Lepší by byla hodina dvacet, abych se nemusel rozcvičovat dvakrát. Tak doběhnu první třístovku a před další se budu muset rozcvičovat, což je o něco horší.

Netlačil jste na pořadatele, aby čas mezi běhy zkrátili?

Trenér to zkoušel a už to nešlo, program byl daný.

Kdo bude váš největší soupeř?

Teoreticky by to měl být Luguelín Santos, ale i jeho brácha minulý rok běhal dobré časy, ale nevím, jak je na tom v hale. Je to pro mě taková neznámá.

Juander Santos je překážkář. S ním půjdete do prvního běhu.

Jo, to je on, takže se nechám překvapit, ale myslím si, že větší soupeř bude Luguelín, jelikož s ním se utkám ve druhém běhu, což bude složitější.