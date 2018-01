Zvládl jsem to, ulevil si Maslák po ostravských třístovkách

Mezi závody jste měl zhruba 110 minut pauzu. Jaké bylo čekání?

Pauza byla zbytečně dlouhá, takže jsem se musel dvakrát rozcvičovat, což není úplně příjemné. Ale třeba mi to pomohlo.

Který běh byl těžší?

Určitě ten druhý, neboť jsem ho fakt šel naplno. V tom prvním máte furt v hlavě, že půjdete ještě jednou, takže se podvědomě šetříte.

Co říkáte tomu, že vás proháněl druhý Polák Karol Zalewski místo třetího Dominikánce Luguelína Santose?

Tušil jsem, že bude rychlý. Dlouho sice nic neběžel, ale závodil se mnou v hale, už když jsem dal tříkilo za těch 32,15. To zaostal kousek a hlavně to je super dvoustovkař. Věděl jsem, že to v něm je. Zkoušel přejít na čtvrtku, což nevycházelo, ale je vidět, že se našel. Potrápil mě.

Musel jste hodně zabrat v cílové rovince?

Tam už jde člověk do plných, to bych se vymáčkl, i kdyby mě Karol nedotahoval.