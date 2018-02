Fyzioterapeut Kolář otevřel další pracoviště. Jágr přijde na kontrolu

"Byl u mě zatím dvakrát a všechno je to v pořádku, tak uvidíme jestli se to vrátí, nebo ne. Má v nejbližší době přijít na kontrolu. Můj názor je ten, že se to stalo tím, že začal jiným způsobem posilovat. Dělal cvik, který nebyl úplně typický a tím si to koleno přetížil," prozradil Kolář ke zdravotnímu stavu 45letého hokejisty, jenž se nedávno přesunul z NHL do mateřského Kladna.