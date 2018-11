Mistr světa Dresler: Pokud získám i vědecký titul, bude to famózní rok

„Odevzdal jsem interní verzi doktorské práce, do konce roku musím odevzdat finální verzi. Pak budou následovat tři oponentské posudky a ostrá obhajoba. A když to všechno dobře dopadne a komise usoudí, že jsem hoden doktorského titulu, dostanu ho,“ popsal nejbližší program Dresler, který žije v Ostravě.

Člen továrního týmu Škoda Motorsport studuje na Strojní fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Téma si vybral z aplikované mechaniky, zabývá se modelováním proudění ve spalovacím motoru. Pokud vše půjde podle představ, titul získá začátkem příštího roku.

Aby doktorské studium úspěšně zvládl, vrhl se také na přednášení. Na poloviční úvazek se mu věnuje už sedm let. Program výuky si sladil se závoděním, takže většinou přednáší v úterý a středu. V tomto semestru začíná v 10.45 předmětem vozidlové motory.

„Mám perfektní práci i kolegy na Institutu dopravy, vždycky se tam těším,“ uvedl 32letý Dresler. „Jsem pořád s mladými lidmi, nemám ponorku. Je fajn předávat informace lidem, které to baví.“

Studenti samozřejmě vědí, čemu se jejich kantor věnuje, takže po návratu ze závodů to hodně probírají.

„Ptají se pravidelně, a když se něco podaří vyhrát, vždycky pogratulují. Teď toho bylo hodně,“ připomněl rodák ze Studénky, že letos s Kopeckým vyhráli jedenáct rally z dvanácti, do kterých nastoupili.

Dresler, který stál u ostravského rozjezdu projektu Formule student, měl v posledních letech hodně nabitý sportovní program. Často závodil v zahraničí, klidně i na druhém konci světa.

Kvůli tomu dělá doktorandské studium už sedm let a ne plánované čtyři roky.

„Člověk si musí udělat čas a říct si, že teď se bude práci věnovat třeba dva měsíce v kuse, aby ji někam posunul,“ podotkl. „Hodně jsme cestovali, a jakmile práci rozkouskuješ, myšlenky se rozptýlí. Takže jsem se snažil až po sezoně, i když pořádnou pauzu jsme neměli nikdy.“ Proto hodně oceňuje vstřícnost kolegů ve škole. Nejpříjemnější slova směřují na docentku Sylvu Drábkovou, která je školitelkou jeho disertační práce.

„Díky ní už se vidím ve finále,“ poznamenal. Pokud práci úspěšně obhájí, zřejmě bude jediným mistrem světa v automobilových soutěžích s titulem Ph. D.

„Nikoho dalšího neznám. A pokud někdo tento titul má, úspěšně ho skrývá,“ pousmál se Dresler. „Doma o tom kluci vědí a dělají si legraci, že jsem raketový vědec. V týmu také.“ Na konzultaci ale občas dorazí talentovaný Fin Kalle Rovanperä a jeho navigátor Jonne Halttunen. Ale jen na testech.

„Přijdou se někdy zeptat, jak něco na autě funguje,“ vysvětlil Dresler.

O své profesní budoucnosti zatím nemá jasno. Dokud závodí, představuje škola ideální doplněk. Ale co bude, až skončí?

„Rozhodně bych na škole chtěl zůstat, ale asi se budu muset i poohlédnout po něčem jiném, vysoké školství není dobře honorované. Jsme placeni z rozpočtu pro vědu a výzkum, který se neustále snižuje,“ poznamenal. „V autě vydělávám, abych mohl žít, jak chci.“

Zatím se ale těší z mimořádného sportovního výsledku. Do auta s Kopeckým usedl v roce 2011 jako záskok za nemocného Petra Starého. Už zůstal a díky tomu má pozoruhodnou sbírku úspěchů. Vedle světového titulu získal i evropský, vyhrál Asijsko-pacifický šampionát a je pětinásobným mistrem republiky.

„Světový titul nám chyběl do sbírky, jsem za něj moc rád,“ podotkl Dresler, který ve škodováckém týmu platí za vyhlášeného šprýmaře. Jeho ostravský dialekt dokonale baví mechaniky, kteří jsou z různých koutů republiky. „Pokud všechno klapne a získám i vědecký titul, byl by to famózní rok.“