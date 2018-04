To je šestý duel play off: Uspěje, kdo bude mít víc testosteronu tam dole

„V sobotu spolu odehrajeme už jedenácté utkání v sezoně, těžko se překvapit. Teď to bude o tom, kdo bude mít nejvíc testosteronu tam dole,“ pousmál se děčínský trenér Pavel Budínský po nejvyšší výhře v sérii, středeční 84:61.

Válečníci jsou trojnásobní vicemistři, jenže Svitavy se na sezonu mohutně vyzbrojily. „Oni postavili tým na semifinále, na medaili. Mají hráče z Bundesligy, Euroligy, skvělé české kluky,“ vnímá sílu protivníka pivot Robert Landa.

Jenže Děčín roste zápas od zápasu.

Vstali noví Válečníci!

„Pokud jako teď doma budeme hrát i v zápase číslo šest ve Svitavách a prohrajeme, nemůžeme říct nic. Byl to náš nejlepší výkon v sérii. Kluci si uvědomili, že nikdo jiný za ně zodpovědnost nevezme. A já se mohl věnovat jen křížkům a kolečkám, tedy taktice, a ne abych je nabádal k nasazení,“ pochvaloval si výkon svého vojska Budínský.

Za stavu 0:3 moc optimismu v Děčíně nevládlo. Válečníci se zmobilizovali. „Trpká situace, ale my nejsme ti, co by se vzdávali předem. Ctíme pravidlo, že se vyplácí bojovat do posledního okamžiku, i když se to zdá ztracené,“ naléval kouč víru do svého týmu. „Věděli jsme, že buď to bude totální ostuda, nebo se ukážeme v jiných botách. Chyby jsme si rozebrali po chlapsku. A řekli jsme si, pojďme se semknout, nabrousit zbraně. A přišly dvě odměny.“

Válečníci si chtějí vynutit rozhodující bitvu, Armex Sportcentrum by v úterý vyprodala.

„Ale Svitavy udělají reset v mozku, v sobotu to bude zase boj,“ tuší Budínský. „Play off je krásné, že hrajete pořád se stejným soupeřem, chlap na chlapa. Někdy je to na palici, pořád bráníte stejného. A v tréninku vodíme hráče jako maňásky, abychom udělali drobné korekce v systému a vymysleli něco nového.“