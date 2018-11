Nepodepsaly, nemohou závodit. Slovenská biatlonová krize á la Ledecká

Ten příběh se vlastně hodně podobá podzimní kauze Ester Ledecké.

Dva měsíce se Českem táhla mediální přestřelka, v níž padala i slova o reprezentování jiného státu. Zástupci dvojnásobné olympijské vítězky se nakonec na podmínkách reprezentační smlouvy se Svazem lyžařů včas dohodli.

To na Slovensku se biatlonové prostředí aktuálně proměnilo v bojiště. V nepříjemnou přestřelku, která může mít nevídané následky.

Na jedné straně zákopu stojí setry Paulína a Ivona Fialkovy, na druhé Slovenský biatlonový svaz.

A uprostřed… ano, leží reprezentační smlouva.

„Biatlon tancuje nad propastí,“ píše slovenský deník Pravda. „V porovnání s následky jejich neúčasti v závodech je pět netrefených terčíků okrajová epizoda.“



Válčily i Kuzminová s Velez Zuzulovou

„Sestry Fialkovy nerespektovaly rozhodnutí prezídia tím, že nepodepsaly smlouvu, kterou mají všichni reprezentanti. Mohli jsme jim uložit různé sankce, jednou z nich je i zákaz startu. Dokud nepodepíšou, nemůžou startovat,“ prohlásil Lubomír Lepeň, člen disciplinární komise.

S podmínkami svazu už souhlasilo sedm členů seniorské reprezentace včetně trojnásobné olympijské šampionky Anastasie Kuzminové.

Proč tedy ne sestry Fialkovy?

Problém je pochopitelně v reklamních partnerech svazu.

Podle zákulisních informací se neztotožňují s tím, aby na svých sociálních sítích zveřejňovaly příspěvky s partnery svazu. Nesouhlasí s podobným obchodem se sportovci a problém je údajně i v osobních sponzorech.

„Se všemi částmi smlouvy, které definují naše povinnosti při sportovní reprezentaci Slovenska, bez výhrad souhlasíme. Stejně tak bez výhrad akceptujeme všechny reklamní partnery svazu. Budeme je během reprezentačních akcí s hrdostí prezentovat i přes to, že nám za to podle svazové smlouvy nenáleží žádná odměna,“ uvedly již dříve Fialkovy. „Jsou však věci, které nemůžeme akceptovat. Biatlonový svaz o nich ví a my jsme do dnešního dne od nich neobdrželi žádnou odpověď,“ dodávaly.



Jádro problému tak může být podobné jako v nedávné kauze Ester Ledecké. Ze svého pohledu nevýhodné smlouvy dříve řešili například i slovenští lyžaři v čele s Veronikou Velez Zuzulovou.

Pře měla i Anastasia Kuzminová s biatlonovým svazem. Údajně měla pobírat peníze na biatlonovou přípravu i ve chvíli, kdy byla těhotná a netrénovala. V minulé sezoně zase řešila potíže s proplácením přípravy na olympiádu v Anterselvě, kterou si hradila sama.

Svaz pochopitelně nedisponuje silou, která by obě sestry přiměla smlouvu podepsat. A tak vytáhl nejsilnější kalibr – zákaz reprezentace.

Reprezentovat jinou zemi? Nepřípustné

Obě „Fialky“, jak jim fanoušci přezdívají, jsou symbolem slovenského biatlonu. Na olympiádě v Pchjongčchangu dotáhly štafetu na páté místo.

Pátá byla Paulína i ve vytrvalostním závodu. Ve Světovém poháru už stála na stupních vítězů a v létě se v Novém Městě na Moravě stala mistryní světa v letním biatlonu.

Závod s hromadným startem v Tjumeni ovládla Běloruska Darja Domračevová (uprostřed), druhá skončila Slovenka Paulína Fialková (vlevo) , třetí místo brala Francouzka Anais Chevalierová.

Obě jsou stále ve svých 26 (Paulína) a 23 (Ivona) letech velkým příslibem do budoucna. Jenže teď reálně hrozí, že letos ve Světovém poháru startovat nebudou.



Do biatlonové války už se vložil také slovenský ministr obrany Peter Gajdoš. „To máme opravdu tolik talentů, že si můžeme dovolit vyřadit z reprezentace tyto dvě skvělé sportovkyně?“ ptal se.

Starší a úspěšnější z dvojice už v pondělí na svém Facebooku potvrdila, že o reprezentaci jiné země neuvažuje.

„Radši předčasně ukončím kariéru, než abych reprezentovala jinou zemi,“ napsala.

Vzdor momentální patové situaci svaz v pondělí obě předběžně přihlásil k prvnímu kolu Světového poháru v Pokljuce. Stále doufá, že se celá situace vyřeší.



„Svaz musí podle mezinárodních pravidel přihlásit závodnice 14 dní před prvním startem ve Světovém poháru. Nahlásili jsme i obě sestry Fialkovy, protože stále očekávám posun v této věci,“ tvrdí prezident Slovenského biatlon biatlonového svazu Tomáš Fuska. „Nepřipouštím si, že by nestartovaly. Věřím, že vyhraje zdravý rozum a najdeme společnou řeč.“

Času je ale málo. Už 2. prosince Světový pohár ve Slovinsku začne smíšenými štafetami.

I se sestrami Fialkovými?