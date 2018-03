Casey vybojoval druhý titul na PGA Tour, ovace ale sklidil Woods

Vítěz 14 majorů Woods hrál čtvrtý turnaj na PGA Tour po návratu od čtvrté operace zad, kterou podstoupil loni v dubnu, a útočil na svůj 80. titul na americké sérii. Všechny čtyři kola odehrál pod par, ale ve finále neproměnil několik nadějných patů.

„Měl jsem šanci turnaj vyhrát a kdybych pár patů dal, byl by to úplně jiný příběh,“ řekl Woods. „Udělal jsem pár chyb, v sobotu jsem dvakrát trefil vodu, ale celkově můžu říct, že mám za sebou povedený týden. Zlepšuju se a věřím, že dál budu,“ řekl Woods směrem k blížícímu se prvnímu majoru sezony, dubnovému Masters.

Tiger Woods Paul Casey

Na Floridě v neděli zahrál birdie hned na první jamce, ale na čtvrté udělal bogey. Diváky nadchl dlouhým patem do birdie na sedmnáctce a na poslední jamce si mohl vynutit play off s Caseym, ale obtížný pat do birdie netrefil.

„Bohužel jsem se necítil jistě při hře železy, proto jsem hrál trošku konzervativně,“ řekl Woods, který na PGA Tour naposledy slavil titul v roce 2013.

Casey zahrál výtečné závěrečné kolo za 65 ran a zvítězil s celkovým skóre -10. „Není to nejdůležitější výhra mé kariéry, ale určitě jedna z nejuspokojivějších, protože jsem hrál fakt dobře,“ řekl vítěz třinácti turnajů na European Tour.

Angličan už se připravoval na rozstřel, ale nikoli kvůli Woodsovi. Dlouho s ním držel krok jiný Američan Patrick Reed, ale na závěrečné osmnácté jamce nezvládl pat do kopce, zapsal bogey a skončil na druhém místě spolu s Woodsem.