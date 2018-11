Teď jsem nahecovaný na husu, vtipkoval bijec Kincl po výhře

Bezpochyby nejsledovanějším zápasem byl vrchol sobotní noci mezi takřka domácím Patrikem Kinclem, jenž míří za odvetou s Karlosem Vémolou proti Ukrajinci Alexandru Dolotěnkovi.

Kincl od začátku utkání ukazoval, kdo má navrch, a svého soupeře poslal k zemi, kde jej následně „ukončil“ pár tvrdými ranami ještě v prvním kole.

„Miluju Pardubice a jsem rád, že se mi tu podařilo zvítězit. ‚Píno‘, nepodceň přípravu a uvidíme se v prosinci v Praze. Budu tvůj nejtěžší soupeř v kariéře,“ vzkázal svému protivníkovi Petru Ondrušovi, jenž bude jeho dalším sokem, v oktagonu (kleci) ihned po zápase.

„Ještě před ním mě však čeká zápas se svatomartinskou husou, na kterou jsem po dietě také hodně nahecovaný,“ zavtipkoval dále Kincl.

Druhým zlatým hřebem soboty byla bitka zkušeného Jaroslava Pokorného s mladou vycházející hvězdou váhové kategorie do 66 kilogramů Mochamedem Machajevem.

Oba se dlouho před zápasem navzájem hodně ostře napadali na sociálních sítích a vypadalo to podle toho i v kleci. Zápasníci si ani nepodali ruce a okamžitě se do sebe tvrdě pustili. Zápas však skončil ve druhém kole kvůli zranění Jaroslava Pokorného, kterému se obnovily potíže s kolenem. Cestou z oktagonu mu pomáhalo několik lidí včetně Machajeva.

Jeho fair play gesto hala ocenila bouřlivými ovacemi. „To koleno bude brzo v pořádku a hej, Machajeve... Děkuju ti za to, že jsi mi po zápase sportovně pomohl na nohy, ale my dva jsme spolu ještě neskončili,“ uznal Pokorný soupeře, ale zároveň naznačil, že válce mezi nimi není konec.

Pardubická aréna viděla také atraktivní souboj něžného pohlaví. Sandra Mašková usilovala o druhou výhru ve svém třetím profesionálním zápase MMA (smíšených bojových umění) proti Rusce Jeleně Bagňukové, jenže ta domácí zápasnici „uspala“ tvrdým direktem ve druhém kole a zvítězila.

„V šatně jsem to oplakala. Mrzí mě to, protože do přípravy jsem dala fakt všechno a cítila jsem se výborně. Je však potřeba to hodit za hlavu a jít dál. Doufám, že mi všichni zachovají přízeň, zvednu se,“ slibovala Mašková.

Akce nabídla ještě několik dalších soubojů plných tvrdých úderů pěstmi, lokty i koleny. A všechny byly kvalitní pozvánkou na příští galavečer XFN 14, který se koná 18. 11. v Bratislavě.