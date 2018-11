Do klece s Ukrajincem, pak český sok. Kincl se rve o odvetu s Vémolou

„Na zápase s Dolotěnkem budu mít spoustu kamarádů a známých. Z domu to mám kousek, moc se na to těším,“ předesílá Kincl.

Je pro vás utkání v Pardubicích speciální ještě něčím jiným než tím, že to je pro vás z místa bydliště „za rohem“?

Oproti duelům v zahraničí bude největší rozdíl v tom, že se budu moct vyspat v klidu doma a nebudu muset přemýšlet složitě nad tím, jak převážet jídlo a tak dále. Vzhledem k velkému trendu shazování váhy vždy jezdím hodně nabalený a člověk musí řešit, aby se mu jídlo nezkazilo.

Co o sobě se sokem Dolotěnkem navzájem víte?

Netuším, co o mně ví on, ale já jsem si jej nastudoval pečlivě, což dělám s každým soupeřem. Je šampionem v sambu a combat sambu, v grapplingu (disciplíny MMA) a měl zápas i v ruské organizaci ACB, kde jsem byl i já a která patří k nejlepším v Evropě. Jeho styl by pro mě neměl být velký problém, máme jej v zásadě podobný. Měl bych na něj být připravený. Dolotěnko ovšem po pákách útočí hodně na nohy, což se dneska tolik nevidí a mohl by mě tím překvapit. Na to si musím dát největší pozor.

Donedávna jste zápasil v kategorii do 77 kilogramů. Teď však jdete do zápasu v kategorii do 84 kilo. Bavíme se ve středu a vy jste týden na dietě. Je pro vás nová kategorie příjemnější, než abyste musel prudce shazovat do 77?

Lepší to rozhodně je, protože dietu řeším až na poslední chvíli a celé to netrvá tak dlouho. Závěrečné kilogramy ale zůstávají skoro stejné jako předtím, takže je to pořád dost nepříjemné. Do vážení zbývají dva dny a musím ještě sundat čtyři a půl kila.

Co váš fyzický stav? Jdete do zápasu s Dolotěnkem zdravý?

Žádná moje příprava se neobešla bez drobných zranění, ale není to nic, co by mě limitovalo. Jsou to vždy drobné zádrhele během tvrdých tréninků a sparingů. Tomu se člověk nevyhne, ale jinak jsem na Dolotěnka připravený dobře.

Vaše nejvážnější zranění z poslední doby bylo dloubnutí do oka v klání s Vémolou. Už je to v pořádku?

Ano. Ale během přípravy na sobotní zápas jsem dostal zánět do druhého oka, což bylo opravdu otravné.

Karlos Vémola leží na Patrikovi Kinclovi během zápasu MMA.

To zápasové zranění vypadalo dost hrozivě. Jak vlastně probíhala léčba a jak dlouho trvala?

Naštěstí jsem už asi hodinu po převozu do nemocnice začal vidět, takže jsem tušil, že to bude dobré. Když pominu nějakou modřinu a oko zalité krví, tak jsem byl v pořádku zhruba za týden. Měl jsem jizvu a od toho píchnutí se rozjela.

Hned za měsíc po sobotním zápase vás čeká Petr „Píno“ Ondruš. Poprvé v kariéře se proto chystáte na dva soupeře zároveň, frekvence utkání jindy nebývá taková. V čem je to nejsložitější?

V tom, že Dolotěnko je komplexní soupeř, takzvaný „zemař“, kdežto Ondruš je klasický „postojář“. Jsou to dva naprosto odlišné styly a já musím mezi nimi pořád přepínat a tu přípravu ideálně skloubit.

Jak s tím pracuje hlava? A co vlastně odveta s Vémolou, která je v sázce? Kvůli ní se to všechno děje...

Určitě na ni myslím. Do pražské O2 areny jdu Ondruše porazit, takže s odvetou s Vémolou výhledově počítám. Zatím se na to ale nijak zvlášť nepřipravuji, to přijde třeba až po Dolotěnkovi a Ondrušovi. Jsem jen trochu pod tlakem, abych se v Pardubicích nezranil. Pak může přijít dlouhá pauza, která dokáže přípravu hodně ovlivnit, a to bych nerad.

O odvetu s Vémolou usiluje i Ondruš. Přitom mi přišlo, že nabídka na váš zápas s Ondrušem se objevila zničehonic a že „Píno“ se do nového utkání s Vémolou ani moc nehrnul...

Na mě to působí stejně. Já jsem jako první přišel s tím, že bych chtěl odvetu a napsal jsem to na sociální sítě. A k tomu se potom připojil Ondruš. Na základě toho jsem od organizace XFN dostal podmínky, že musím právě jeho porazit, aby ke kýžené odvetě vůbec mohlo dojít.

Váš první souboj s Vémolou provázely velké emoce, pomlouvání a podobně. Jaké jsou vztahy mezi vámi a Ondrušem?

Nikdy neříkej nikdy, ale zatím bych to zhodnotil tak, že na západní frontě je klid. Soustředím se na Dolotěnka, ale kdyby přišel nějaký útok od Ondruše, tak samozřejmě okamžitě zareaguji. Zatím se však nikam netlačím.

Míříte do americké organizace UFC. Dá se odhadnout, co vám ke smlouvě s ní ještě schází? Může to být právě vyhraná odveta s Vémolou?

Jednu nabídku jsem měl už před prvním zápasem s ním, ale odmítl jsem ji. Teď to bude otázka dalších vyjednávání. Myslím si, že to ještě chvíli potrvá. Potřeboval bych získat tak tři čtyři výhry v řadě.

Trochu odbočím. Velkým lákadlem pro fanoušky je určitě prosincový zápas Marpo vs. Rytmus. Bezesporu i díky němu MMA v Česku nabírá na atraktivitě, to však platí i obecně. Kde podle vás nastal největší zlom?

Je to způsobené dlouhodobým vývojem ve světě, kolem UFC a tak. K lidem se všechno daleko více dostává přes sociální sítě zápasníků nebo si k tomu dokáží najít cestu i sami. Už tady tolik nevládnou názory, že je to sport pro „vyflákané“ hlavy jako dřív. A v první řadě se zvedá úroveň samotných galavečerů. Přenáší to televize a člověk vidí velkou show. A taky to, že zápasníci jsou dva profesionálové, kteří těm utkáním podřizují veškerý svůj život.