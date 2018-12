Dóža před semifinále: Čas Finů přešel, jdeme je sesadit z trůnu mistrů

Není to samozřejmě definitivní, ale lze očekávat, že Finové Němce porazí a utkáte se s nimi v semifinále, jak na ně?

Dodržovat taktiku, hrát jednoduše a jezdit v obraně. Věřím, že hala spadne. My se jen nesmíme zbláznit. Oni jsou mistři, jedeme je vlastně sesadit z trůnu. Je důležité, abychom si uvědomili, že mají vyšší věkový průměr. Nechci se nikoho dotknout, ale pár hráčů je možná mimo formu, a to nám může hrát do karet. Sice to jsou neskutečné legendy a velezkušení hráči, na druhou stranu můj osobní názor je, že jejich čas už přešel. Tenhle životní zápas musíme odehrát opravdu jako životní zápas.

Konečně jste dal gól, spadlo to z vás?

Ani ne. Za ty všechny roky jsem určitě střílet nezapomněl. Já mám v lajně prostě jinou roli. Pete (trenér Kettunen) mi před turnajem řekl, že jsem v lajně od toho, abych lepil díry. Takže jsem více v rozehrávce a snažím se ostatní hledat. Můj úkol určitě není mít 15 střel za zápas, starám se, aby bylo tempo v lajně. A Adam Delong a Tom Ondrušek to tam dobře pálí.

Delong dal osmý gól na šampionátu, co na něj říkáte?

Výborný hráč. Tom ho dokáže nacházet křížnými nahrávkami do kuchyně, kde Adam vždycky stojí.

Spoléhali jste, že do zápasu vletíte?

Právě naopak. Člověk si říká, že musí nastoupit hned, jinak dostane gól, je problém a znervózní. My naopak přistoupili s pokorou na celých šedesát minut a hráli naši hru.

Bylo něco, s čím jste nebyli úplně spokojení?

Když vím, že je zápas rozhodnutý, tak umím být dost kritický. Chci si na balonku zahrát, abychom se pořád posouvali, tempo balonku mohlo být vyšší. Proti takovému soupeři bychom měli mít více pohybu a netrápit se tím, kde zrovna máme stát. Máme si to užívat, jako by to bylo na plácku za barákem.

Vy jste se byl na Dány podívat v aréně, pomohlo to?

Přesně jsem věděl, jak hrajou v obraně, kde bude prostor, že musíme vyvíjet tlak. Dánové neudělali nic nečekanýho, nasazení taky nebylo takové, aby nám to znepříjemnili. Možná se jen nechytli, jenže pak nás začali prasit, což do sportu podle mě nepatří.

Také odehráli pátý zápas v pěti dnech...

Škoda, že jsem to nevěděl. Ale trenéři asi věděli, že když budeme hrát rychle, oni odpadnou.

I na Finy se půjdete v pátek podívat?

Zítra si dám volno, pokud bude možnost. Kouknu na ně v televizi. My jsme si na Dánech s Milanem Garčarem naběhli, zasekli jsme se tu na dvě hodiny. Fanoušci jsou úžasní, ale my se potřebujeme soustředit na zápasy.

Máte oproti nim o den navíc na regeneraci, bude to výhoda?

Budu Němcům držet palce, aby je co nejvíce unavili. My jsme si vlastně na šampionátu podali ruce, Němci nás vytáhli z brindy po Lotyších, my jim výhrou nad Švýcary taky přispěli k pavouku, jak si ho představovali (Němci hráli osmifinále s Kanadou a vyhráli 7:2). Snad k Finům přistoupí se srdíčkem.