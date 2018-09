Chtěli jsme to řezat a rvát se do brány, povedlo se, těší Dóžu

„Po time outu jsme změnili lajnu. Úkol byl dostat se dopředu a zkusit dát gól, rozhodně jít na výhru,“ líčila 24letá opora švýcarského Könizu. „Nejdřív tam byla situace, kdy jsem nahrával Šébovi (Daniel Šebek), ale protihráč ho hákoval a on promáchl. Potom on na oplátku našel mě. Bylo to tak tak, ale trefil jsem to,“ radoval se Dóža.



Tenhle výsledek hodně zkrášlil celkové vyznění turnaje, že? V pátek jste Finsku přes všechnu snahu nedali ani gól...

Tam jsme byli trošičku fyzicky v útlumu, předtím jsme měli každý den dva tréninky. Když se zápas na téhle úrovni hnedka nechytne, blbě se to dotahuje. Ze začátku jsme měli dost šancí, ale bohužel jsme je nedali. Je samozřejmě velký rozdíl, jestli je zkraje utkání průběžné skóre 2:2 nebo 0:3, 0:4. Pak už se to v podstatě dohrávalo a my nebyli schopní dostat se do brány.

Lišily se oba zápasy po herní stránce, třeba pokud jde o styly obou soupeřů, případně o váš?

Je to spíš o nás. Finové dostali nálož od Švýcarů (prohráli 4:6) a nebyli ani blízko. My Švýcary porazili. A zase Finové dali 4:0 nám... Kdo by koukal na ty výsledky, moc rozumný by z toho nebyl. Je hrozně znát, v jaké intenzitě hrajeme, jak tvrdě a jak rychle jdeme do brány. Proti Švýcarům jsme měli několikanásobně víc střel než proti Finům, ale pořád to nevyužíváme tak, jak bychom měli. To musíme zlepšit.

Před mistrovstvím světa vás čeká ještě jeden přípravný turnaj ve švédské Uppsale. Co by ještě bylo záhodno vyladit?

Aby si konečně sedly lajny. Pořád se to nějak točí, mění. Hledáme ideální konstelaci. Na druhou stranu, systém už známe dobře všichni. Taky musíme v každé třetině udržet stejné nasazení. Proti Švýcarsku jsme zase měli druhou třetinu, kdy jsme byli vylučovaní a hráli jak junioři. Ten zápas musíme rychle vrátit do stejných kolejí. Byla tam pasáž, kdy se 15 minut jen odpalovaly balonky, místo abychom v klidu při držení míčku vystřídali. Musíme si tím pomoct, vzít to do svých rukou. Místo toho jsme si hodně koledovali, to se nesmí dít.

Jinak jste si turnaj na Dašické s dalšími reprezentanty užili?

Atmosféra byla v Pardubicích výborná, diváci skvělí. Na zápasech bylo vesměs plno. Podpora byla úžasná. Fanouškům za to patří velké díky. Těšíme se na prosinec, doufám, že při mistrovství „zboříme“ O2 arenu. Hlavně se budeme snažit podávat tomu adekvátní výkony.

Diváci museli o přestávkách z haly ven na vzduch, bylo v ní totálně vydýcháno. Jak se vám v tom běhalo?

Přiznám se, že jsem měl nohy v medu už před zápasem, i v pátek proti Finsku. Ale tohle jsem vůbec neřešil a jen čekal, až se pískne a budu moct někomu z mantinelu naložit, dostat se tím do zápasu. Kdybychom měli pokaždé hledět na to, že je vydýcháno, mizerný povrch nebo že jsme se špatně vyspali, nemohli bychom hrát. Nepadlo o tom slovo. Jen jsme to chtěli řezat a rvát se do brány. A to se povedlo.