Z dovolené rovnou do play off. Italská minimise však vyšla výborně

Na začátku května nic nenaznačovalo turbulencím, které už za pár dnů čekaly českého pivota Patrika Audu. Jeho Rosa Radom vypadla ve čtyřech zápasech z play-off polské ligy už v prvním kole, když nestačila na Stelmet Zielona Góra.

„V tu dobu Góra hrála dobře. Nám se podařilo vyhrát jednou u nich na palubovce. Myslel jsem, že se nám podaří vyhrát ještě jeden zápas. Nebylo to ale zas tak velké zklamání, že se nám to nepodařilo, přeci jen to byl obhájce titulu,“ mluví Auda s odstupem času smířlivým tónem.

Je to osud každého profesionálního sportovce. Po sezoně se sbalit a jet si odpočinout domů. Jenže po pár dnech se Audovi rozdrnčel telefon a přišla nabídka. „V Polsku jsme skončili. Jel jsem domů do Brna a za dva dny jsem se dozvěděl, že je šance jít si zahrát do Itálie,“ usmívá se při vzpomínce na to, jak to vše začalo.

Jasno měl během několika okamžiků: „Dlouho jsem se o tom nerozhodoval. Pro mě to byla další šance ještě si trošku prodloužit sezonu. Viděl jsem v tom pro sebe jen pozitivní věci.“

Ostatně na obdobně rychlé akce se stává specialistou: „Něco podobného se mi stalo, když jsem odcházel z Polska do Španělska do Manresy, i když tam to bylo na trošku delší dobu. Tohle bylo vyloženě na play-off, takže nebylo jasné, na jak dlouho tam budu. Situace předtím pro mě dopadla dobře, měl jsem šanci si zahrát v kvalitní soutěži a získat nové zkušenosti.“

To se povedlo i tentokrát. Italská liga byla pro borce, který si vyzkoušel basketbal už ve Spojených státech, Polsku nebo Španělsku, neznámou. Pár osobních zkušeností i tak měl.

„Letos jsem viděl několik italských týmů. Když jsem byl v Polsku, tak jsme hráli proti Benátkám v Lize mistrů. S Avellinem jsem hrál jen proti Trentu. Ze všech těch týmů ale bylo vidět, že je italská liga hodně kvalitní. Hraje se rychle, tvrdě. Je tam několik týmů, které hrají poháry,“ připomíná třeba vítězství Benátek ve FIBA Europe Cupu.

Nebyla to pro něj lehká situace. Auda přestoupil do čtvrtého týmu Serie A těsně před vrcholem sezony. Atletický pivot ale ukázal, že už během své kariéry nasbíral dost zkušeností, aby takovou výzvu zvládl.

„Herní systém nebyl nijak komplikovaný. Trenér mi dobře vysvětlil, co ode mě očekává. Já jsem tam dorazil den před zápasem, který jsem nemohl ještě hrát, protože nebyly vyřešeny přestupní papíry. Měl jsem ale možnost sledovat naživo ten tým a trochu okoukat hru. To mi pomohlo do zápasů, které jsem hrál,“ pochvaluje si.

„Šel jsem do toho s tím, že jsem v týmu nový. Ukážu vše, co umím, a buď mu pomůžu, nebo, když trenér nebude chtít, má stále dost hráčů, které může nechat hrát místo mě,“ přibližuje své myšlenkové pochody.

Trenér ale moc důvodů, aby využíval primárně jiné hráče, neměl. Auda zahrál dobře a především velmi efektivně. V každém ze čtyř zápasů, které v dresu Avellina zvládl, zaznamenal dvojciferný počet bodů.

Statisticky nejvydařenějším byl hned úvodní čtvrtfinálový zápas, kdy na 15 bodů a dva doskoky potřeboval jen 16 minut.

Sestřih ze čtvrtého zápasu Trento - Avellino:

„Určitým způsobem jsem spokojený. Mohl jsem hrát ale lépe. Bylo cítit, že je konec sezony. Letos těch zápasů pro mě bylo hodně - polská liga, Liga mistrů, reprezentační okna a do toho jedno i druhé play-off. Celou dobu jsem se ale snažil pomoct týmu, jak nejvíc můžu,“ přihlásilo se o slovo srdce bojovníka.

I když Avellino nedokázalo projít přes první kolo vyřazovacích bojů, udělala na rodáka z Ivančic italská soutěž dojem: „Líbila se mi atmosféra zápasů, Avellino jako město i okolí. Lidi tam basketem hodně žijí. Dost italských týmů hraje evropské poháry, to by se mi taky líbilo. Takže ano, dokázal bych si představit tam strávit celou sezonu.“

Audův agent Phillip Parun prozrazuje, že zájem z Apeninského poloostrova nebyl ojedinělý: „Italské týmy si byly jasně vědomy Patrikovy kvality. Už o něj projevovaly zájem v průběhu sezony a když potřebovaly posílit na play-off, padla volba jasně na něj. V Serii A se osvědčil, to dokazují jeho výkony proti finalistovi celé soutěže.“

Teď ale Audu zaměstnává příprava na další důležité zápasy. Na přelomu června a července se česká reprezentace v Pardubicích utká v kvalifikaci o MS s Finskem a Bulharskem. Patrik Auda bude (snad) u toho. Momentálně totiž bojuje se zraněním nohy.

Patrik Auda v kvalfikaci o mistrovství světa:

„Každým dnem se to mění. Je to ve fázi léčení, nejúčinnější je na to laser. Už jsem byl na pár sezeních v Brně i v Praze. Lepší se to, ale není to ještě stoprocentní. Jen doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce a budu na zápasy připraven,“ přeje si Auda.

Zápas s Finskem se odehraje v pátek 29. června, s Bulharskem v úterý 2. července. Oba zápasy začínají shodně v 18 hodin.