Ze srdce Polska až pod Vesuv. Audu čekají souboje o italský titul

Osmadvacetiletý pivotman Auda dosud působil v polském celku Rosa Radom, kam přišel před touto sezonou ze španělské Ligy ACB. Jenže Radomi ve čtvrtek skončila sezona, když ve čtvrtfinále polské ligy nestačila na Zielonou Góru v poměru 1:3 na zápasy.

Auda sice často nastupoval jako střídající hráč, i tak ale patřil k hlavním pilířům sestavy účastníka basketbalové Ligy mistrů. V polské nejvyšší soutěži zaznamenával 13 bodů a téměř pět doskoků na zápas, v Lize mistrů něco málo přes 12 bodů a šest doskoků na utkání.

V Avellinu teď získává druhou možnost zaútočit na nejvyšší ligové příčky.

Sidigas rozhodně nemá malé ambice, před týdnem mu jenom těsně unikla velká trofej, když došel až do finále FIBA Europe Cupu, ale v italském souboji podlehl Benátkám.

Auda se bude o místo v sestavě přetlačovat třeba s ukrajinským obrem Kyrylem Fesenkem, pod košem působí i Shane Lawal, bývalý spoluhráč Tomáše Satoranského z Barcelony, nebo mohutný senegalský reprezentant Hamady N’Diaye, jenž má zkušenosti z Washingtonu a Sacramenta.

„Audu jsme si vybrali pro jeho flexibilitu a energii, kterými doplní náš stávající tým. Věřím, že bude připraven okamžitě zasáhnout do hry,“ uvedl pro klubový web Nicola Alberani, sportovní ředitel Avellina, na adresu českého reprezentanta,

Český reprezentant by mohl do svého prvního zápasu naskočit už ve středu, to Serie A svým 30. kolem zakončí základní část. Avellino bude v přímém souboji s Trentem hájit čtvrté místo a výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále. Už se ví, že právě s tímto soupeřem Avellino play off zahájí.

Po návratu z univerzity ve Spojených státech zatím Auda vystřídal dvě špičkové ligy. Dobré jméno si udělal v Polsku, kam se po roce a půl stráveném v prestižní španělské ACB vloni v létě vrátil.

Stal se i důležitým článkem české reprezentace, v kvalifikaci o mistrovství světa nevynechal ani jeden ze čtyř dosavadních zápasů. Dorazit by měl i na pardubické duely s Finskem (29. června) a Bulharskem (2. července).