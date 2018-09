Parkuroví Prague Lions vstoupili do římského závodu páteční výhrou

Švédský jezdec Peder Fredricson sedlal desetiletého hřebce Hanssona WL a kurz s překážkami do 155 centimetrů okusil jako první z dvojice Pražských lvů. Do cíle dojel bez trestných bodů a ve výborném čase 77,76 sekundy.

Anna Kellnerová prokázala pevné nervy a rutinovanou jízdou se Silverstonem G nulu zopakovala s časem jen o šest desetin sekundy horším.

V průběžné výsledkové listině je ještě jedno družstvo, které dokončilo bez trestných bodů, a to Miami Celtics, jež reprezentovala Američanka Jessica Springsteenová a Ir Denis Lynch. Jejich součet časů je však zařadil na druhý řádek.

Třetí příčku drží členky St. Tropez Pirates Athina Onassisová z Řecka a Edwina Topsová-Alexanderová z Austrálie. Ty dokončily celkem s jedním trestným bodem za překročení stanoveného času při jízdě Athiny Onassisové na dvanáctiletém valachovi MHS Going Global.

Do sobotního druhého kola týmového závodu, které je na programu od 12.30 hodin, tak jdou Prague Lions z pozice číslo jedna. Výborné výkony jim navíc zajistily umístění vysoko i v individuálním hodnocení páteční soutěže. Peder Fredricson obsadil druhé místo, Anna Kellnerová byla v hodnocení všech jízd šestá.

Skvělou formu prokazují Pražští lvi v Římě již od zahajovacího skákání s překážkami do 145 centimetrů. Peder Fredricson jej absolvoval s běloušem Catch Me Not S bez zaváhání a skončil šestý. Jen o dvě příčky za ním pak dojela rovněž bezchybná Anna Kellnerová s Balguerem.