Šéf parkurové galashow: Praha bude dějištěm mimořádné události

„A bude to zcela jedinečná podívaná,” je přesvědčen Andrlík. Ti nejlepší parkuroví jezdci z celého světa se se svými koňmi představí v české metropoli od 13. do 16. prosince. Prague PlayOffs 2018 navíc ozdobí bohatý zábavný a audio-vizuální doprovodný program.

100 dnů do začátku. Co to číslo s vámi dělá?

S ubývajícím počtem dnů se míra mé nervozity zvyšuje. Vnímám, že se akce blíží velmi rychle, ale metr kvůli tomu nestříhám. Neberu to jako magické číslo, nicméně je pro nás signálem, že už musí být vše nastaveno, aby to klaplo. Náš organizační harmonogram je neúprosný a většina položek musí být v tuto chvíli již domluvena a objednána.

Co nejvíce hoří?

V tuto chvíli se zabýváme především venkovním prostorem u O2 areny, protože ten je pro všechny kamiony, techniku a dočasné stavby nutné pro zázemí koní a jezdců velmi omezený. Logistika, přípravy a organizace jsou v tomto segmentu asi nejnáročnější. Venkovní stavby musí splňovat přísné parametry - být vytápěny, osvětleny, chráněny. Kolbiště uvnitř arény má přesně dané rozměry i počty překážek, základní rozestavění haly je specifikováno, povrch je také přesně definován, ale my chceme vytvořit z O2 areny dějiště s unikátní atmosférou, tudíž se hodně zabýváme také designem a audio-vizuálním a doprovodným programem.

V Praze se v prosinci představí šestnáct nejlepších týmů světa a šestnáct nejlepších jezdců. Jak moc je pro vás zásadní, že mezi nimi nechybí domácí tým Prague Lions?

Účast českého týmu bude pro nás odměnou. Od začátku sezony jsme věřili, že se to povede. Jezdci týmu Prague Lions letos velice dobře začali, v Miami dokonce ovládli jeden podnik Global Champions. O víkendu je čeká další kolo seriálu v Římě, které jejich start v Praze definitivně potvrdí. V březnu jsme hostili celý tým v Praze na tiskové konferenci v O2 areně s tím, že jejich cílem je, abychom se opět viděli na tom samém místě v prosinci. Jsme rádi, že pětice Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Peder Fredricson, Niels Bruynseels a Gerco Schröder si vybojovala místenku do Prahy.

A kdy budou moci diváci vidět domácí tým Prague Lions?

Pokud v Římě tým Prague Lions potvrdí svoji účast v Praze, diváci budou mít možnost jej vidět a podpořit už ve čtvrtek 13. prosince kdy bude probíhat čtvrtfinále týmové soutěže. Samozřejmě budeme všichni doufat, že postoupí i do pátečního semifinále a případně nedělního finále.

Aleš Opatrný v Cannes.

Kromě nich se do Prahy sjedou opravdu velká jména jezdeckého světa. Mají parkuroví jezdci speciální požadavky?

Nemůžeme se srovnávat s velkým koncertem hvězdy typu Madonna, kde nároky můžou být opravdu vysoké. To zatím nemáme. Nicméně jsme samozřejmě povinni zajistit špičkový servis pro všechny jezdce, obslužný personál a hosty, a to včetně ubytování, stravování, bezpečnosti, dopravy apod. Nesmíme zapomínat ani na koně, právě s nimi totiž souvisí zatím ty nejnáročnější požadavky.

Jak to myslíte?

Dopravní obslužnost O2 areny není ideální. Je zde jedna příjezdová cesta pro veškeré kamiony a ostatní dopravu. I přístup do zázemí haly je komplikovaný, protože má jedinou vstupní rampu. V jeden okamžik tudy budeme vpouštět koně, protože stáje a opracoviště budou na parkovišti před halou, odkud se koně musí dostat na závodní kolbiště v hale, a současně tudy bude proudit obsluha samotné areny. My musíme tento provoz a logistiku uřídit a zajistit, že se nic nestane a všechno bude včas na správném místě.

K tomu připočítejme nepříliš vlídný termín v kalendáři - prosinec…

Povětrnostní podmínky jsou velkou neznámou, velmi rizikovým faktorem. Veškeré zázemí pro koně máme venku a musíme na to být připraveni.

Prague PlayOffs jsou často srovnávány s loňskou premiérou tenisového Laver Cupu. Souhlasíte?

Společným motivem je, že se v obou případech jedná o premiéru a v obou případech se organizátoři snaží dát akci výrazný společenský přesah. Tenis má ale v České republice jiné postavení než jezdecký parkur. Laver Cup byl navíc ztělesněn jedním z nejlepších hráčů historie Rogerem Federerem. Jezdecké špičky možná mimo odbornou komunitu nemají tak zvučná jména, ale věřte, že jejich sbírky úspěchů a výkony jsou na mimořádně vysoké úrovni. Vždyť jen kolik olympijských medailistů do Prahy přijede! Jeden z nich v českém týmu Prague Lions, Švéd Peder Fredricson je stříbrným medailistou z olympijských her v Riu a mistrem Evropy. Zásadní rozdíl organizace je v obsazení - zatímco aktéry Laver Cupu bylo deset tenistů, my musíme zajistit zázemí a servis nejenom stovce nejlepších světových jezdců, ale také jejich dvěma stům koní.

Zajistit takovou akci chce nemalý rozpočet. Prozradíte, v jakých sumách se pohybuje?

Asi vás nepřekvapím, když budu mluvit o desítkách milionů korun. Kdybychom srovnávali s jednotlivými koly Global Champions, která se pořádají ve venkovním prostředí a ve specializovaných areálech, tak tam jsou náklady o něco nižší. My jsme ale v jiné situaci, Prague Playoffs pořádáme poprvé v hale a veškeré zázemí pro koně musí být vybudované venku, navíc v zimním období, což sebou samozřejmě přináší mnoho dodatečných nákladů. No a v neposlední řadě je naším cílem připravit pro diváka nezapomenutelný sportovní a kulturní zážitek. Proto dáváme proto značnou část rozpočtu také do zábavního a audio-vizuálního doprovodného programu.

A jak jste na tom s prodejem vstupenek?

Z celkové kapacity pěti programových bloků, na kterou bude k dispozici kolem 65 tisíc vstupenek, máme prodánu zhruba třetinu. Více než tři měsíce před akcí jsme to tak i očekávali. Akce zatím oslovila především jezdeckou komunitu, která ví, co je Global Champions. Ale věřím, že si cestu do haly najde i široká veřejnost. K vidění bude opravdu mimořádné sportovní představení.

Mluvil jste o bohatém doprovodném programu. Je v organizaci víc práce se závody, nebo s přípravou show?

Zcela určitě s organizací akce jako takové a její infrastruktury, protože samotné závodní soutěže jsou víceméně opakováním toho, co se děje v podstatě každý týden, resp. čtrnáct dnů v rámci Global Champions League a Global Champions Tour. Sportovní stránka má jasně daná pravidla, startovní listiny, podobu parkuru a podobně. Ale to všechno kolem, zázemí, vybavení areny, venkovní logistiku a celý zábavní program připravujeme zcela nově. Bude mít několik unikátních momentů. V hale vystoupí divadelní soubor La Putyka a představí se například světoznámý Jean-François Pignon, který předvede volnou drezuru camargských koní. Ta v České republice ještě nikdy nebyla a já mohu osobně potvrdit, že je to skutečně jedinečný zážitek.

Řídíte organizaci největší parkurové akce v České republice. Přiznejte, kdy jste naposledy seděl na koni?

Teď už na koni nejezdím, mé jezdecké pokusy byly už hodně dávno. Na veškeré záležitosti týkající se parkuru a jednotlivých soutěží máme v týmu sportovní ředitelku závodu Kláru Damborskou, která je odborníkem na svém místě. Já mám na starosti provozní věci.

Budete si v prosinci dělat poznámky, jak zlepšit věci směrem k příštímu roku, kdy se PlayOffs do Prahy vrátí?

Určitě. Příští rok to pro nás bude jednodušší. Všechno už budeme mít odzkoušené. Ale já jsem přesvědčen, že už letos budou Prague PlayOffs moc povedené.