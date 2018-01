Parkurová slavnost Prague Playoffs přiláká absolutní světovou elitu

Prague Playoffs je zcela novým formátem soutěže v jezdeckém sportu. Bude vyvrcholením celoročního seriálu Longines Global Champions Tour a týmové soutěže Global Champions League, v rámci kterých startují ti nejlepší světoví jezdci a koně.

„Každý den dostáváme velké množství dotazů na termín zahájení prodeje vstupenek. A to i přes to, že do akce zbývá ještě jedenáct měsíců. Současně se někteří obávají, kolik vstupenky budou stát. Pro všechny zájemce máme dobrou zprávu, naší snahou je propagace jezdeckého sportu v České republice, a tak chceme, aby vstupenky byly dostupné pro většinu fanoušků tohoto krásného odvětví spojeného s koňmi. Nejlevnější kategorie vstupenek by tak neměly přesáhnout 500 korun, tedy zhruba 20 eur,“ uvedl prezident závodu a organizačního výboru Jan Andrlík z pořádajícího Czech Equestrian Teamu.

Global Champions League Týmová soutěž pořádaná v největších světových destinacích včetně Mexico City, Monaka, Miami Beach, Šanghaje, Londýna, Paříže, Říma nebo v katarského Dauhá. V průběhu roku se uskuteční 16 kvalifikačních kol, ze kterých se kvalifikuje 16 nejlepších týmů do Prague Playoffs.

Prodej vstupenek bude zahájen den po skončení zahajovacího mítinku světové série v parkurovém skákání Global Champions League, která odstartuje v Mexico City. Následovat bude dalších patnáct zastávek pod otevřeným nebem, než se veškerá pozornost nasměruje do pražské O2 areny.

„Návštěvníci se mohou těšit na nejvyšší parkurové soutěže, v nichž bude rozděleno v součtu přes 11,5 milionu eur. To je naprosto unikátní dotace zaručující účast opravdu těch nejlepších jezdců a koní z celého světa. V mezičasech sportovního klání chystáme také nezapomenutelný doprovodný program, ve kterém se někteří účinkující představí v České republice vůbec poprvé,“ doplnila ředitelka závodu Klára Damborská.

Prodej vstupenek na Prague Playoffs v pražské O2 areně bude zajišťovat společnost Ticketportal.cz. Veškeré podrobnosti budou v předstihu publikovány nejen prostřednictvím této prodejní sítě a webu O2 areny.

Kapacita O2 areny bude upravena na 14 000 diváků a organizátoři věří, že v průběhu čtyř soutěžních dnů může jejími branami projít až 56 000 návštěvníků. V brzké době bude spuštěn také speciální web akce.