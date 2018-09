Kellnerová a spol. chtějí v Římě potvrdit účast na pražský svátek

Global Champions League v Římě je jednou z posledních příležitostí nasbírat co nejvíce bodů do hodnocení týmové soutěže Global Champions League, a to nejen pro Pražské lvy, ale také pro dalších 18 celků startujících v této sérii.

Českou reprezentantku Annu Kellnerovou, Švéda Pedera Fredricsona a belgického jezdce Nielse Bruynseelse čeká první pětihvězdový parkur v pátek 7. září půl hodiny po poledni a jeho překážky budou dosahovat výšky do 145 centimetrů. Poté již bude od 15.45 hodin následovat první kolo ligové soutěže s výškou do 155 centimetrů.

Parkurový svátek v Praze Největší akce světové série v parkurovém skákání – Global Champions Prague PlayOffs 2018 – se koná v Praze. Premiéra prestižní soutěže za účasti elitních jezdců a koní světa se uskuteční v O2 areně od 13. do 16. prosince letošního roku, jejím organizátorem je Czech Equestrian Team.

Druhá a zároveň rozhodující část ligového klání je na programu o den později od 12.45 hodin. Kurz stavitele Uliana Vezzaniho bude mít nejvyšší možnou obtížnost do 160 centimetrů stejně jako hlavní soutěž Longines Global Champions Tour pro jednotlivce, kterou je Grand Prix. Ta odstartuje ve stejný den od 16.30 hodin.

Individuální seriál LGCT čeká již jen finálové kolo, které se pojede tradičně v katarské metropoli Dauhá během druhého listopadového víkendu. Šestnáct nejlepších jezdců jednotlivých mítinků pak postoupí do prosincové Super Grand Prix v Praze.

Známe už čtrnáct účastníků. V Praze nebude chybět Brit Scott Brash, Edwina Topsová-Alexanderová z Austrálie, belgický jezdec Gregory Wathelet, britský reprezentant Ben Maher, nizozemský jezdec Harrie Smolders, Kolumbijec Carlos Lopez, člen Prague Lions Peder Fredricson ze Švédska, Belgičan Nicola Philippaerts, Shane Breen z Irska, Sameh El Dahan z Egypta, německý jezdec Daniel Deusser, Ital Alberto Zorzi, Ludger Beerbaum z Německa a nizozemský zástupce Frank Schuttert.

Týmové klání GCL zažije svůj vrchol až během galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs. Ta proběhne od 13. do 16. prosince v pražské O 2 areně. Do takzvaného Super Cupu postoupí šestnáct nejlepších družstev z bodování série. Aktuálně drží vedení jezdci z London Knights, druzí jsou zástupci Valkenswaard United a na třetím místě najdeme Rome Gladiators. Prague Lions jsou dvě kola před koncem sezony na desátém místě, a tak se mohou fanoušci v Praze těšit i na jejich starty.