Pražští lvi míří do Paříže, poprvé se představí Frederickson

Z družstva Pražských lvů se mítinku účastní česká jezdkyně Anna Kellnerová, belgický zástupce Niels Bruynseels a vůbec poprvé se v rámci týmu ukáže švédský jezdec Peder Fredricson, který je dle aktuálního pořadí žebříčku Mezinárodní jezdecké federace šestým nejlepším skokanem světa.

Letos se v rámci Global Champions Tour může pochlubit 4. místem v Grand Prix St. Tropez, ale především vítězstvím v Grand Prix Cannes, čímž se kvalifikoval do Super Grand Prix během Prague Play Off (15. prosince v pražské O2 areně).

Do pražské premiéry Global Champions zbývá ještě sedm závodů. Ten v Paříži odstartuje ve čtvrtek 5. července, kdy budou připraveny od známého stavitele Uliana Vezzaniho dva parkury.

Podrobnosti o blížícím se mítinku Global Champions v Paříží najdete na adrese www.globalchampionstour.com/events/2018/paris.

Bližší informace o Prague PlayOffs jsou na webu www.pragueplayoffs.com.

Zahajovací soutěž na čas s výškou překážek do 145 centimetrů se pojede od 12.30 hodin. Od 17.00 hodin pak bude následovat úvodní část dvoukolové soutěže týmů Global Champions League. Překážky v tomto případě budou dosahovat 150 a 155 centimetrů. O závěr dne se postará od 20.15 hodin divácky atraktivní bariérové skákání – tzv. Six Bar.

V pátek jsou tradičně naplánovány dvě rámcové soutěže. První (145/150 cm) začíná ve 12.30 hodin, druhá (150/155 cm) od 18.45 hodin.

Hlavní dění celých závodů je naplánováno jako obvykle na sobotu. Nejprve se od 16.00 hodin uskuteční druhé kolo soutěže družstev Global Champions League, v němž se rozhodne o vítězném celku, jenž si připíše nejvíce bodů do žebříčku. Ve vedení jsou aktuálně London Knights se 199 body. Druhé největší skóre 183 bodů mají Valkenswaard United. Na vítězné vlně pak do Paříže přijedou z Monaka členové týmu Rome Gladiators. Pražští lvi mají na kontě 116 bodů a patří jim zatím desáté místo.

Sobotní soutěž Global Champions League je zároveň kvalifikací do Grand Prix zařazené do Longines Global Champions Tour. První z 35 kvalifikovaných účastníků se postaví na start parkuru s překážkami do 160 centimetrů v 19.15 hodin. I v tomto případě budou jezdci bojovat o body, tentokrát do individuálního žebříčku. V Paříži nebudou chybět tři nejlepší jezdci dosavadního bodování: Edwina Topsová-Alexanderová (186 bodů), Ben Maher (172 bodů) a Scott Brash (157 bodů).

V obou seriálových soutěžích Global Champions League i Longines Global Champions Tour jde jezdcům mj. o postup do Prague PlayOffs, jehož dějištěm se stane od 13. do 16. prosince O2 arena.

Při jezdecké galashow světového parkuru se představí 16 nejlepších týmů z Global Champions League. Čeká na ně čtvrteční čtvrtfinále, páteční semifinále a následně nedělní finále v rámci takzvaného Super Cupu. Pro jednotlivce bude připravena sobotní Super Grand Prix. Ta je určena pro vítěze jednotlivých Velkých cen Longines Global Champions Tour.

Jistými účastníky jsou Brit Scott Brash, Australanka Edwina Topsová-Alexanderová, Belgičan Gregory Wathelet, Brit Ben Maher, Harrie Smolders z Nizozemí, Kolumbijec Carlos Lopez, nový člen týmu Prague Lions Peder Fredricson, Belgičan Nicola Philippaerts a také irský jezdec Shane Breen.