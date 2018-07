Prague Lions v Monaku bodovali, Kellnerová zajela nejlepší závod

Do sobotní části dvoukolové soutěže týmů vstupovali reprezentanti Prague Lions s nulou na bodovém kontě, stejně jako pět dalších týmů.

Časový součet z prvního kola jim přiřadil čtvrtou startovní pozici od konce, přičemž předešlé družstvo si čistý štít neudrželo. Za Pražské lvy nejprve nastupovala Anna Kellnerová v sedle desetiletého valacha Silverstona G. Už to vypadalo, že bude bezchybná, ale na úplně posledním skoku přišlo lehké shození, které znamenalo 4 trestné body.

Pro udržení průběžného vedení musel jít Gerco Schröder na zkušeném 16letém hřebci Glock´s Londonovi bez zaváhání a ve svižném tempu. Jenže nejprve chyboval v trojkombinaci s číslem 10 a pak ještě stejně jako Anna Kellnerová na závěrečném kolmém skoku označeném číslovkou 12.

„Dnešní kolo bylo velmi technicky náročné a zvlášť v této aréně to nebylo vůbec jednoduché. Všechny překážky na sebe navazují a od začátku do konce musí být jezdci i koně plně koncentrovaní, aby to úspěšně zvládli,“ popsala Anna Kellnerová.

Podrobnosti o Global Champions najdete na adrese www.gcglobalchampions.com, více o Prague PlayOffs se dozvíte na webu www.pragueplayoffs.com.

V konečných součtech obsadili Prague Lions deváté místo a v pořadí celého seriálu jsou se 116 body aktuálně desátí. Vedoucí pozici si upevnili London Knights, když brali v Monaku body za druhé místo. Prvenství vybojovali Rome Gladiators a posunuli se tak po 9. kolech na třetí místo Global Champions League za Valkenswaard United.

Anna Kellnerová na Silverstonovi G se díky kvalitnímu výkonu v ligové soutěži kvalifikovala do následující Longines Grand Prix Monaka, do níž postupovalo 35 nejlepších dvojic. Česká reprezentantka byla v individuálním hodnocení dvacátá pátá, a tak do vrcholného parkuru s výškou překážek 160 centimetrů nastupovala jedenáctá. Jezdci totiž startují v obráceném pořadí dle umístění v kvalifikační soutěži.

I napodruhé to dlouho vypadalo, že by se Anně Kellnerové mohlo podařit projít s jejím koňským svěřencem celý kurz bez chyby.

Chyběly tři skoky do cíle, když se jedna bariéra po lehkém kontaktu s kopytem koně vyvalila z háků, které jí drží na předepsané výšce. To znamenalo 4 trestné body a konec nadějím na účast v rozeskakování pro bezchybné dvojice, jichž bylo celkem šest. Nejlepší z nich byl na zkráceném parkuru Ir Shane Breen na 10letém hřebci Ipswich van de Wolfsakker.

Výkon Anny Kellnerové se Silverstonem G stačil na dotované 12. místo, což je doposud nejlepší výsledek 21leté jezdkyně v rámci Grand Prix Longines Global Champions Tour. „Mám samozřejmě radost, že oproti minulému roku postupujeme častěji do Grand Prix. Výsledky jsou dost stabilní a těší mě, že i pro tým mohu být větší podporou, než tomu bývalo dříve. Jsem ráda, že nám to takto jde a doufám, že se se výsledky budou ještě zlepšovat,“ uvedla Anna Kellnerová.

Série Global Champions pokračuje již od 5. do 7. července v Paříži, kde nebude chybět opět Anna Kellnerová společně s jejími dalšími týmovými kolegy Nielsem Bruynseelsem a Pederem Fredricsonem. Jednat se bude již o desátý z celkových sedmnácti mítinků. Tím posledním bude prosincový závod Prague PlayOffs v O2 areně, kam se kvalifikuje nejlepších 16 družstev a 16 vítězů předešlých Grand Prix.