Prague Lions skončili na parkuru v Paříži na třináctém místě

Vůbec poprvé se začátkem července v barvách Pražských lvů představil Švéd Peder Fredricson. Jezdec, který se může dle nejaktuálnějšího pořadí žebříčku Mezinárodní jezdecké federace pochlubit tím, že figuruje na druhém řádku tabulky nejlepších parkurových jezdců světa.

V sedle desetiletého hřebce jménem Hansson Wl potvrdil své kvality již při čtvrtečním úvodu dvoukolové soutěže týmů Global Champions League, když dokončil náročný parkur s výškou překážek do 155 centimetrů bez penalizace. Bohužel to samé se nepovedlo jeho belgickému kolegovi Nielsovi Bruynseelsovi, jenž se s dvanáctiletou klisnou Cas de Liberte neubránil dvěma chybám.

Série Global Champions se nyní přesune jen pár desítek kilometrů od francouzské metropole - do areálu zámku Chantilly. Závodit se tam bude od 13. do 15. července.

Při sobotním vyvrcholení ligové soutěže Bruynseels startoval pouze mezi jednotlivci v rámci kvalifikace do Grand Prix Longines Global Champions Tour. Do cíle tentokrát dovezl jednu chybu a ke čtyřem trestným bodům přidal ještě jeden za velmi těsné překročení stanoveného časového limitu, který byl 83 sekund. Ten překročil o pouhých 7 setin.

Za Prague Lions nastoupila v sobotu jako první Anna Kellnerová se Silverstonem G. Až do deváté překážky šlo vše naprosto hladce, ale na skoku číslo 10 přišla lehká chyba znamenající 4 trestné body. Čas 81,28 sekundy tentokrát mezi jednou chybujícími nestačil na kvalifikaci do Velké ceny, k tomu bylo potřeba být řádově o čtyři sekundy rychlejší. O postup do Grand Prix se však rozhodně nemusel bát Peder Fredricson. S Hanssonem opět dokončil bez jediného zaváhání a na týmové konto nepřidal žádný trestný bod. V individuálním hodnocení soutěže skončil pátý.

Družstvo Prague Lions nakonec obsadilo v Paříži 13. pozici, za níž si do žebříčku zapsalo 9 bodů. V součtu jich má 125 a figuruje na 11. pozici průběžného pořadí. Z této příčky poskočili na osmou Madrid in Motion, a to díky zisku 25 bodů za druhé místo.

Společně s Montreal Diamonds byli v Paříži jediní, kteří prošli celou soutěží čistě, avšak vítězní Jos Verlooy a Harri Smolders reprezentující Montreal Diamonds byli téměř o 4 vteřiny rychlejší. Aktuálně mají 152 bodů a celkově jsou pátí. Bod ztrácí na Rome Gladiators a Scandinavian Vikings. S velkým náskokem jsou druzí Valkenswaard United, kteří postupně dotahují London Knights. Mají 202 bodů a již jen 12 jich jim zbývá k tomu, aby vyrovnali vedoucí skóre.