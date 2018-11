Prague Lions jsou parkurovém seriálu devátí. A teď finále v Praze

Nicola Philippaerts na desetiletém hřebci H&M Chilli Willi ani Ben Maher s fenomenálním devítiletým valachem Explosion W ve dvoukolové týmové soutěži neinkasovali žádný trestný bod, což se žádnému jinému celku v Dauhá nepodařilo. Ben Maher startoval úplně jako poslední a symbolicky uzavřel skvělou sezonu v rámci Global Champions. Fantastickou tečkou by pro něj i jeho kolegy z družstva Londýnských rytířů byl triumf v Super Cupu a Super Grand Prix, které se pojedou v polovině prosince v pražské O2 areně v rámci Global Champions PlayOffs.

Druzí v Dauhá skončili Miami Celtics. Ti také neshodili ve dvoukolové soutěži ani jednu překážku, ale Michael Duffy si ve čtvrtečním úvodním kole i v sobotu dovezl do cíle jeden trestný bod za čas. Jeho kolegyně Jessica Springsteenová dojela vždy s nulou a tímto výborným výsledkem upevnili Miami Celtics konečné třetí místo v seriálu za Valkenswaard United.

Finále v Praze Nejlepší týmy a jezdce čeká v rámci seriálu už pouze poslední zastávka: Global Champions Prague PlayOffs 2018 v pražské O2 areně (13. - 16. prosince). Vstupenky na galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Stále jsou volná místa na všechny čtyři dny, a to od 490 Kč.



Důvod k oslavě mají i Rome Gladiators, kteří v Dauhá bojovali o čtvrtou příčku. Tu se jim nakonec podařilo získat, když o jedinou pozici předstihli Shanghai Swans. Jejich rozdíl byl před posledním mítinkem pouhý jeden bod, a tak bylo jasné, že každá pozice bude hrát roli. Rome Gladiators, jež reprezentovali Laura Krautová a Lorenzo de Luca, vybojovali v Dauhá skvělé třetí místo, zatímco Shanghai Swans zůstali na nevděčném čtvrtém stupínku. Nejen, že si Shane Sweetnam a Daniel Deusser na krk nepověsili žádné medaile, ale navíc se propadli v tabulce na pátý řádek. A ten znamená hodně! V Praze totiž budou muset na rozdíl od nejlepších čtyř celků absolvovat i čtvrteční čtvrtfinále. Nejlepší budou moci první den PlayOffs šetřit síly a nastoupí až do pátečního semifinále.

Napínavý boj byl k vidění i na konci tabulky Global Champions, neboť do Prahy se podívá jen 16 z celkových 19 družstev. Třem zůstanou brány O2 areny uzavřeny. Na jednom ze sestupových míst byli před startem v Dauhá i New York Empire, ale Scott Brash a David Will vybojovali pro tým dílčí 10. místo a tím i 12 bodů. V konečných součtech jich mají 132, což je o jeden bod více než Chantilly Peagasus. Tři družstva, která se do Prahy nepodívají, se shodou okolností úplně stejně seřadila na posledních třech příčkách i v tomto kvalifikačním kole. Cascais Charms jsou osmnáctí a Hamburg Giants devatenáctí.

Tým Prague Lions vybojoval v Dauhá 12. pozici, když jeho reprezentanti Peder Fredricson a Niels Bruynseels nasbírali v součtu 22 trestných bodů. Co je však podstatné, v závěrečných součtech se posunuli o řádek výše na deváté místo. Potvrdili tak, že patří mezi silná družstva, která mohou pomýšlet rozhodně na víc než jen na start ve čtvrtfinále Prague PlayOffs, kde vše začne od nuly. K tomu, aby postupovali dál přes semifinále třeba až do nedělního finále, ovšem budou potřebovat podporu domácích fanoušků.

Vítězem individuální Grand Prix v Dauhá se stal po bezchybné jízdě a suverénně v nejlepším čase 35,50 s Ben Maher s devítiletým valachem Explosion W. Nejvíce se k němu přiblížil švédský reprezentant Peder Fredricson, člen týmu Prague Lions, který s desetiletým hřebcem Hanssonem WL absolvoval trasu rozeskakování v čase 36,34 vteřiny. Elitní trio uzavřel Harrie Smolders s Don VHP Z N.O.P. V cíli mu časomíra ukazovala o 6 desetin více než v případě Fredricsona.

Všichni tito špičkoví jezdci již letos zvítězili při Velkých cenách LGCT, a tak mají zajištěnou vstupenku do Super Grand Prix, která se pojede za měsíc v rámci Global Champions PlayOffs v pražské O2 areně. Nadšení z posledního postupového místa tak neskrýval Ital Lorenzo de Luca, jenž v Dauhá skončil až jako čtvrtý v pořadí.

Seznam účastníků Super Grand Prix tudíž tvoří Scott Brash (V. Br.), Edwina Topsová-Alexanderová (Aust.), Gregory Wathelet (Belg.), Ben Maher (V. Br.), Harrie Smolders (Hol.), Carlos Lopez (Kol.), Peder Fredricson (Švéd.), Nicola Philippaerts (Belg.), Shane Breen (Ir.), Sameh El Dahan (Egypt), Daniel Deusser (Něm.), Alberto Zorzi (It.), Ludger Beerbaum (Něm.), Frank Schuttert (Hol.) a Henrik von Eckermann (Švéd.) a Lorenzo de Luca (It.)