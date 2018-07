Prague Lions jsou po parkuru v Chantilly celkově devátí

Výsledky Global Champions League v Chantilly Týmy: 1. London Knights, 2. Valkenswaard United, 3. Shanghai Swans, 4. Miami Celtics, 5. Monaco Aces, 6. Doha Fursan Qatar, 7. Hamburg Giants, 8. Scandinavian Vikings, 9. Montreal Diamonds, 10. Prague Lions, 11. Madrid in Motion, 12. Chantilly Pegasus, 13. Cascais Charms, 14. Rome Gladiators, 15. St. Tropez Pirates, 16. Cannes Stars, 17. Paris Panthers, 18. New York Empire, 19. Berlin Eagles. Pořadí po 11. závodě: 1. London Knights 244, 2. Valkenswaard United 227, 3. Miami Celtics 169, 4. Scandinavian Vikings 167, 5. Montreal Diamonds 165, 6. Shanghai Swans 163, 7. Rome Gladiators 161, 8. Madrid in Motion 151, 9. Prague Lions 137, 10. St. Tropez Pirates 136, 11. Berlin Eagles 135, 12. Doha Fursan Qatar 130, 13. Monaco Aces 124, 14. Paris Panthers 121, 15. Chantilly Pegasus 103, 16. Cannes Stars 98, 17. New York Empire 97, 18. Cascais Charms 87, 19. Hamburg Giants 80.