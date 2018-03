Kreuziger se udržel v první skupině. Poels upadl, senzačním vítězem Molard

Pětadvacet kilometrů před cílem bylo dojeto kvarteto z původně dvanáctičlenného úniku.

V čele už v tu chvíli pelášilo šest žlutočerných dresů Mitchelton-Scott i s Romanem Kreuzigerem. Český cyklista opět jednou pracoval pro své dva lídry – Simona Yatese a Estebana Chavese.

V nejprudších pasážích stoupání první kategorie na Colle sur Loup se pokoušeli poodjet Alexis Vuillermoz i Wout Poels.

Všechno ale bylo marné.

Když osm kilometrů před cílem přišel útok Yatese, v technickém sjezdu nepříjemně upadl druhý muž závodu Wout Poels, který se jen těžko zvedal zpod svodidel. Později se ukázalo, že si nizozemský cyklista týmu Sky zlomil klíční kost, pohmoždil hrudník a má tržné rány na koleni.

Závod pro něj skončil.

K Yatesovi se posléze přidal Tim Wellens, ale ani únik tohoto dua nebyl úspěšný.



Až kilometr a půl před cílem z už dost prořídlé skupiny favoritů vyrazil vpřed osmadvacetiletý Francouz Rudy Molard.

Cyklista francouzské stáje Groupama FDJ si žádný velký náskok nevytvořil, přesto už ho skupina nedostihla. O dvě vteřiny projel vítězně cílem a připsal si největší vítězství dosavadní kariéry.

Patnáctičlennou skupinu favoritů, ve které už chyběli Poels, ale také Bauke Mollema, Ilnur Zakarin nebo Jakob Fuglsang, přivedl do cíle Tim Wellens.

Na čtrnáctém místě ve stejném čase proťal pásku také Roman Kreuziger, který měl v průběhu dne i dva defekty.

„Proto mi v závěru asi trochu chyběly síly. Navíc to byl hodně prudký kopec, který mi neseděl. Věděl jsem, že budu muset hodně bojovat, a když jsem se dostal zpátky, ještě jsem trochu tahal, abychom eliminovali ztrátu,“ hodnotil český cyklista po etapě.



Dva dny před koncem závodu si Kreuziger polepšil na patnáctou příčku. Na prvního Luise Leona Sáncheze ztrácí minutu a 29 vteřin.



„A ten zítřejší kopec mi snad bude vyhovovat víc. Třeba budu já ten, kdo bude útočit,“ říká před sobotním na patnáctikilometrové stoupání Sarnano Sassotetto.

Chaos po startu

Ze Sisteronu do Vence se vinula šestá, 198 kilometrů dlouhá etapa „Závodu za sluncem“. A cesta za sluncem to tentokrát opravdu byla. Cyklisté do dalšího francouzského dějství vyrazili pod blankytně modrou oblohou.

Páteční putování už se netýkalo dvou výsostných spurterů – Nacera Bouhanniho s Johnem Degenkolbem, které v průběhu týdne sklátila nemoc.

Na cyklisty před náročným víkendem čekala neméně náročná předehra. Na dvou stech kilometrech číhalo pět vrchařských prémií, čtyři druhé kategorie, jedna první kategorie. Právě na Cote de la Colle sur Loup se jezdci drápali necelých devět kilometrů před cílem.

Zajímavá podívaná to ale byla od samého začátku.

V momentě, kdy se z pelotonu oddělila šestice cyklistů, totiž hlavní balík zamířil špatným směrem.



„Organizátor tu situaci úplně nezvládl. Jedna část pelotonu spletla silnici a já byl zrovna v té části. Museli jsme to pak zpátky dojíždět,“ líčil Kreuziger.



Chaosu na silnici využilo dalších sedm cyklistů, kteří se záhy připojili k čelu závodu a třináctka cyklistů tak šlapala pospolu dvě minuty před pelotonem.



Problémem bylo, že v ní jel i 14. muž průběžného pořadí Dylan Teuns, kterého hlavně kazašská Astana nechtěla nechat ujet.

Belgičan se tak po pár kilometrech, kdy mu i sami kolegové z úniku spílali, vrátil zpět do balíku.

Vepředu dál pokračoval tucet cyklistů, mezi nimi i Lars Bak, Paul Martens, Thomas de Gendt, Alexander Kristoff nebo Arnaud Démare. Žádný velký náskok si ale dvanáctka v průběhu dne nevytvořila, pelotonu ujela maximálně o tři minuty.

Když poté tempo pelotonu navýšily Sky s Mitchelton-Scott, bylo jasné, že pátek nebude na Paříž-Nice dnem uprchlíků.

Naopak, byl to den dalšího senzačního vítěze.

Tentokrát se jmenuje Rudy Molard.