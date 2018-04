Pardubice chtějí ústeckým soupeřům ukázat, kdo je na Dašické pánem

Úvodní mač série hrané na čtyři vítězství začne dnes v 18 hodin na Dašické a fanoušci, kteří nedorazí přímo do haly, jej mají možnost zhlédnout v přímém přenosu kanálu ČT sport.

Program Jízdní řád basketbalového čtvrtfinále Pardubice - Ústí 1. zápas 11. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00 2. zápas 12. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00

oba zápasy hala Dašická 3. zápas neděle 15. dubna

Ústí n. L. - Pardubice 18.00 4. zápas pondělí 16. dubna

Ústí n. L. - Pardubice 18.00 příp. 5. zápas čtvrtek 19. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00

hala Dašická příp. 6. zápas neděle 22. dubna

Ústí n. L. - Pardubice 18.00 příp. 7. zápas čtvrtek 26. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00



„Musí být znát, že my jsme doma a že jdeme do play-off po deseti velmi kvalitních zápasech ve skupině A1, které se hrály ve vysokém tempu. To by měla být naše hlavní zbraň: už jsme zvyklí hrát v módu a tempu play off,“ prohlašuje jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek. „V nadstavbě jsme si ověřili, že pokud náš výkon byl konzistentní, dovedl nás k úspěchu. Naopak jakékoliv naše zaváhání soupeři trestali,“ pokračuje.

Beksa měla v dlouhodobé části nad Slunetou jasnou tabulkovou převahu, nicméně je třeba poznamenat, že oba vzájemné zápasy skončily těsným rozdílem (výhra Pardubic 84:81 doma, porážka 77:78 venku). Ústí navíc nadstavbovou skupinu A2 završilo třemi vítězstvími v řadě, takže rozhodně nebude psychicky nějak dole.

Na koho především sází? Nejlepšími střelci Slunety jsou Američané Donald Robinson a Evan Singletary s Čechem Ladislavem Peckou a právě jejich důsledné pokrytí bude jedním z předpokladů eventuálního pardubického triumfu.

„Ústí se snaží využívat jejich atletických vlastností v přechodové fázi do útoku,“ podotýká kouč Bartošek. „Co se týče obrany, musíme dobře číst jejich řešení kombinace pick’n’roll (varianta hry s uvolněním hráče za pomoci clony) a také si poradit s výpomocemi ze slabé strany, čímž Ústečtí velmi umně zahušťují podkošový prostor,“ vypočítává. Beksa bude mít ve čtvrtfinále k dispozici kompletní soupisku s výjimkou dlouhodobých marodů Davida Škrance a Scotta Martina, který už odcestoval do USA.