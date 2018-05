Svitavy jsou krok od snu. Tlak je na Pardubicích, říká kouč Růžička

Ohlušující ryk v hale a z reproduktorů několikrát opakovaná klubová hymna svitavských basketbalových Turů v neděli vpodvečer jasně demonstrovaly, kdo byl pánem ve druhém utkání série o třetí místo. Tuři před necelou tisícovkou fandů a televizními kamerami zvítězili 83:75 a prestižní klání charakteru krajského derby tak za stravu 1:1 na zápasy vrátili do Pardubic. Teprve tam budou definitivně dekorováni členové bronzového týmu letošního ročníku Kooperativa NBL.

„Dělí nás jedno venkovní utkání od toho, abychom si splnili sny, které tady mají i hráči starší 30 let,“ prohlásil po vítězství trenér Svitav Lubomír Růžička. „Tlak je teď na straně Pardubic, my tam pojedeme naprosto uvolnění. Oni jsou pořád favoriti, klub, který chce každý rok bojovat o finále. Byli druzí po základní části, mají mnohem větší zkušenosti z těžkých bitev. My poslední zápas v Pardubicích pojedeme odmakat, odbojovat, necháme tam duši. A uvidíme, co z toho bude,“ dodal kouč.

Soupeř se pochopitelně vzdávat nehodlá, i když ve Svitavách Turům hleděl na záda a nemohl je dohonit, ať se sebevíc snažil.

„Do úterý musíme zmobilizovat síly a energii, tak abychom to na domácí palubovce zvládli,“ řekl jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek. Podle něho byly zásadní hrubě nevydařené starty do prvních tří desetiminutovek v podání Beksy.

„V první to bylo 0:8, ve druhé 3:12 a ve třetí opět 0:8... To domácí nakoplo a dodalo jim to víru ve vítězství. Byli agresivnější a hladovější. Jejich efektivita o tom jasně hovoří - hráli velmi dobře,“ sdělil Bartošek. Individuální trojkopalba křídelníka Kenta sice Pardubice v závěrečné části Svitavám přiblížila na pět bodů, ale Tuři víc nepovolili.

„Na chvíli jsme se dostali do křeče a lekli se, že bychom zápas mohli ztratit. Ale podrželi to ti nejpovolanější,“ mínil kouč Růžička.