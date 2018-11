Pardubičtí basketbalisté se chystají na rivala. Dorazí Opava

V sobotu totiž dorazí velký rival z Opavy, jemuž Východočeši v posledním semifinále podlehli 1:4 na zápasy. A duely Beksy s mužstvem trenéra Czudka, sázejícím výhradně na borce domácí provenience v čele s reprezentačním rozehrávačem Šiřinou, vždycky stojí za to. Úvodní rozskok třetího týmu ligy s pátým se uskuteční v 17 hodin.

Oba nejbližší protivníci se budou chtít vzpamatovat z nepovedené pohárové středy. Beksa vybouchla 91:129 v ruském Saratově a také Slezané doma prohráli vysokým rozdílem: 70:92 se španělským Tenerife.

Za porážkou Pardubic se po utkání na klubovém webu, už s myšlenkami na Opavu, ohlížel 38letý kapitán mužstva Radek Nečas.

„Během zápasu v Saratově a po něm to bylo hodně frustrující, protože ať jsme dělali, co jsme dělali, valil se tam na nás jeden koš za druhým. Naše evropská anabáze je nepovedená, ale před reprezentační přestávkou máme před sebou důležitá utkání v domácí soutěži, která určitě budeme chtít zvládnout co nejlépe,“ avizoval basketbalista.

Je fakt, že naposledy se Bekse přeorientování na domácí nejvyšší soutěž povedlo dokonale, když doma znemožnila bezzubou Ostravu rekordním výsledkem 128:71.

Opavané však pochopitelně budou o dost tvrdším ořechem k rozlousknutí. V první řadě bude nutno co nejlépe hlídat výše zmíněného Šiřinu, který má průměr 15,6 bodu a čtyř asistencí na utkání a Beksu pokaždé nahlodává těžkými střelami z perimetru. Nebezpečných hráčů má ale Opava mnohem víc.