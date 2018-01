Triumf Pardubic proti USK v závěru pohlídal veterán Welsch

Basket

Zvětšit fotografii Jiří Welsch při střelbě (ilustrační snímek). | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 12:26

I kvůli podobným momentům pardubičtí basketbalisté moc stáli o to, aby se do klubu vrátil jejich odchovanec Jiří Welsch. Právě on rozhodl koncovku sobotního mače Beksy v Praze na Folimance proti USK, přestože v utkání ani jednou neskóroval.