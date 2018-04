Pardubice probudily útok, chtějí využít bleskurychlého Spearmana

Basket

Dalších 17 fotografií v galerii Pardubický basketbalista Brandon Spearman (vlevo) přihrává, sleduje ho Spencer Svejcar z Ústí. | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 11:58

Nechat si protéct mezi prsty i tenhle zápas? Pardubičtí basketbalisté za vyrovnaného stavu čtvrtfinále 2:2 na zápasy dobře vědí, že by to mohla být osudová chyba. Kdo získá v tuhé ligové sérii mečbol, měl by být zákonitě na koni; úvodní rozskok je do Pardubic naplánován na čtvrtek 18. hodinu.